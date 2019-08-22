نحّات مصري يكرّم الفنان حسن حسني ويصنع له تمثال يتصدر به موقع تويتر..شاهدوا بالصور

تصدّر اسم الفنان حسن حسني موقع تويتر خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما قام أحد النحّاتين المصريين بتكريمه لمسيرته الفنية الطويلة عن طريق نحت تمثال له ومشاركته للصور عبر مواقع التواصل، ليتم تداولها بكثافة من قبل النشطاء الذين أبدوا إعجابهم بهذا العمل الفني.

وبحسب موقع مصراوي، فكانت الصور الخاصة بتمثال حسن حسني التي قام النحّات محمود فؤاد بنشرها عبر تويتر قد أثارت القليل من الجدل بين البعض، بعد أن وقّع نحات التمثال باسمه على الصور المتداولة، مما جعل البعض يعيد نشر الصور ويتساءل: "يعني ده مش حسن حسني" ويؤكد آخرون أنه حسن حسني بالتأكيد، فيما رد عليهم آخرون: "ده تمثال لحسن حسني لكن النحات اسمه محمود فؤاد".

على صعيد آخر، شارك الفنان القدير حسن حسني في آخر أعماله لهذا العام من خلال فيلم "خيال مآته" مع النجم أحمد حلمي، وكان له مشاركات أخرى مع البرنس من خلال فيلم "جعلتني مجرمًا"، وفيلم "على جثتي" وفيلم "زكي شان" وغيرها من الأعمال.

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