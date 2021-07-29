إلهام الفضالة تقاضي مجموعة من المشاهير.. فهل هيا الشعيبي وفجر السعيد من بينهم؟!

لجأت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة وزوجها شهاب جوهر للقضاء لمحاسبة المسيئين لهما عقب إعلان زواجهما، وقد طلبا خدمات المحامية مريم البحر.

نشر شهاب جوهر عبر حسابه على موقع "إنستغرام" صورة تجمعه بإلهام الفضالة والمحامية، وعلَّق: "مع أمبراطورة المحاماة، مريم البحر جذي حلوين اكيد حلوين واضحين أكيد واضحين جاهزين اكيد جاهزين".

وتكهن رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن شهاب جوهر وإلهام الفضالة سيقاضيان مجموعة من النجوم ممن انتقدوا وسخروا من زواجهما من بينهم: هيا الشعيبي، مها محمد، أبرار الكويتية، دلال المسلم، والمحامي أبو طلال الحمداتي، وهاني الطباخ.

وأعرب العديد من رواد مواقع التواصل عن رأيهم إزاء مقاضاتها هؤلاء النجوم، وانقسموا بين مؤيد ومعارض.

كتب أحد المستخدمين: "يستاهلون كلهم اللي جاهم وجعلهم بأردى حال جلللين الحيا".

وعلَّقت إحداهن: " من حقها الكل هاجمها على تزوجت يستاهلون"، وكتبت أخرى: "والله يستاهلون .. يعني الحرمة اتزوجت على سنة الله ورسوله ليش كل هالحقد عليها زين سوت".

وكتب أحدهم ساخرًا: " تبي جمع فلوس لزوجها مو اهو ماخذها مصلحه كلمة انتي غير صدقتها".

رد إلهام الفضالة

من جهتها، نفت إلهام الفضالة مقاضاتها لبعض الأسماء التي تمت ذكرها، حيث خرجت بفيديو للحديث عن الموضوع والذي شاركته عبر حسابها على تطبيق "سناب شات"، وأكَّدت أن هناك بعض الأسماء أقحمت لكن لا علاقة لها بالقضية.

وطالبت الفضالة من متابعيها عدم تصديق أي شيء تتناوله وسائل الإعلام أو صفحات السوشيال ميديا، مبينة أن هناك شخصية ذكرت لكنها مستبعدة من حساباتها في أي قضية؛ لأنها أبدت رأيها دون تجريح أو انتقاذات سلبية. ثم كشفت أنها الإعلامية الكويتية فجر السعيد.

وأكَّدت الفضالة أن لا أسماء رجال في قضيتها، وأوضحت أن ثلاثة مشاهير فحسب ذكرت أسمائهم وهم من أقدموا على إذائها والإساءة لها، ويصر المتابعون أنها الفنانة الكويتية "هيا الشعيبي".