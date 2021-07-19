جمال النجادة تفجر موقفها من إلهام الفضالة وشهاب جوهر...والجمهور "أوفرر"!

شاركت الفاشنيستا الكويتية جمال النجادة فيديو جديد لها عبر حسابها في سناب شات كان عبارةً عن رأيها حول موضوع زواج الممثلة الكويتية إلهام الفضالة من زميلها شهاب جوهر.

جمال في البداية انتقدت الهجوم الغير مبرر على النساء وتحميلهن الذنب في أي خطأ يتم ما بين الخيانة والطلاق والزواج، وتابعت بالسؤال هل المرأة قامت بهذا الفعل لوحدها؟ لماذا لا يتم لوم الرجل؟ هل هو طفل صغير ليس بواعي؟

الجمهور بدوره سخر من جمال بسبب الفيديو الذي كانت مدته حوالي الـ 3 دقائق وتم إعادة الكلام فيه أكثر من مرة، وكان من بين التعليقات "بعد أول دقيقة مخي علق احسب المقطع جالس ينعاد … تقدر تختصر الفكرة بنص دقيقة … ثلاث دقايق تكرار كلام ليش".... وتابع آخر "الفيديو كله فلانه باقت فلان بلبلبلبل"...وجاء في تعليق أحدهم "أوفر أوفر صوتها مزعج واسلوبها صراخ ب صراخ"!

زواج إلهام الفضالة !

الخبر الصادم كانت الإعلامية مي العيدان أول من شاركته بمنشور عبر صفحتها الشخصية في انستقرام ومن بعدها ردت على تساؤلات الجمهور وشكهم بأن الموضوع مجرد إشاعة بالتأكيد أنها أرسلت لها عبر الواتس اب تهنئة بمناسبة الزواج لتشكرها إلهام الفضالة بدورها. وتابعت العيدان أن إلهام تطلقت من زوجها بعد أن وقعت بحب شهاب، وكذلك الأمر مع الأخير الذي طلق أم أولاده حتى يتزوج من الفضالة.

زوجة شهاب جوهر بأول ظهور!

ظهرت زوجة شهاب جوهر في فيديو أول أمس من داخل سيارتها وهي تشكر كل من اطمئن عليها بعد أن وصل عدد المشاهدات عبر حسابها في سناب شات إلى أكثر من نصف مليون خلال نصف ساعة تقريباً.

وأثار الفيديو المتداول تعاطف الجمهور خاصةً أن طليقة شهاب كانت قد شاركت تصريح أول أمس جاء فيه: "يا رب صبرني.. اللهم اجبر كسر قلبي..دعواتكم لي..لك الحمد ولك الشكر يا الله"!

للمزيد من قسم الترفيه:

شهاب جوهر يهدد طليقته بفيديو مُسرب.. والهام الفضالة تكشف علاقتهما!

إلهام الفضالة وهيا الشعيبي بينهما جريمة قتل وابتزاز..تفاصيل صادمة!

إلهام الفضالة وصدمة زواجها من شهاب جوهر بعد أن سرقته من زوجته.. وهيا الشعيبي "عقرب رمل"!