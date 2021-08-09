إلهام الفضالة تكشف المخفي: هيا الشعيبي هاجمتني بسبب هذا الممثل ورفضت الاعتذار للشعب السعودي!

عاد خلاف الممثلة الكويتية إلهام الفضالة وزميلتها هيا الشعيبي إلى الواجهة مُجدداً بعد أن قررت الفضالة الخروج عن صمتها.

إلهام شاركت عدة فيديوهات عبر حسابها في سناب شات أوضحت فيها ما حدث منذ اليوم الأول للخلافات، وكانت البداية مع الخلاف الشهير تحت هاشتاق "هيا الشعيبي تسيء للسعودية" بعد أن كانت بعد وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الصباح قد شاركت صورة لأمير دولة قطر تميم بن حمد أثناء تواجده في عزاء الراحل، وارفقت تعليق "الأمير الوحيد الذي حظر جنازة والدنا"، وعادت وشاركت صورة أخرى قديمة لأمير قطر برفقة الشيخ الراحل من مناسبة كان السبب في تنظيمها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أي أنها تجاهلت أو بالأحرى أزالت صورة العاهل السعودي من جانبهما، وأرفقت الصورة تعليق "اللهم إنه كان نصيراً للحق عدواً للباطل اللهم ارحمه برحمتك".

إلهام أكدت أنها كانت بجانب هيا خلال الخلاف الكبير وطلبت منها أن تعتذر للشعب السعودي بعد أن تصدر اسمها التريند بتهمة الإساءة، إلا أن الشعيبي رفضت الإعتذار بحسب تصريحات الفضالة واصرت على موقفها.

الفضالة تابعت أنه خلال فضيحة الفيديو الشهير كانت أيضاً بجانبها وحاولت مساعدتها على الرغم من انشغالاتها بعملها وعائلتها إلا أن هيا لم تقدر ذلك وهاجمتها عدة مرات بطريقة غير مباشرة عبر السوشال ميديا خاصةً بعد الانقطاع الذي حصل بينهما حين غيرت الشعيبي مكان سكنها لوجه ابعد عن بيت الفضالة.

المفاجئ كان أن الحرب أطلقت شرارتها هيا بعد تداول صُورة لـ إلهام الفضالة مع الممثل طارق العلي والذي جمعته مشاكل عديدة مع الشعيبي انتهت بطلاقهما فنياً لعدة سنوات على الرغم من تعاوناتهما التي كانت ناجحة قبل الخلاف.

الفضالة ختمت حديثها بأنها فعلت كل ما يمكن لأي صديقة أن تفعله للوقوف بجانب هيا إلى أن الأخيرة لم تقدر ذلك وهاجمتها وردت الإحسان بالإساءة.

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