إلهام الفضالة تكشف تعرضها للعنف الأسري.. وتثير الحيرة حول رجولة طليقها

أعلنت الممثلة الكويتية إلهام الفضالة خبر زواجها من زميلها الممثل شهاب جوهر، وكشفت أمورًا خفية أحاطت زواجها السابق من الصحفي والإعلامي الكويتي خلال التميمي.

شاركت إلهام الفضالة متابعيها عبر تطبيق "سناب شات" مقاطع فيديو تعلن زواجها رسميًا من شهاب جوهر، وأشارت أنها من الشخصيات التي لا تحب إقحام حياتها الشخصية بوسائل التواصل الاجتماعي، لذلك لم تتحدث سابقًا عن زواجها السابق وما عانته خوفًا وحفاظًا على ابنتيها.

إلهام الفضالة عانت من العنف الأسري

كشفت الفضالة أنها عاشت حياة مأساوية كما وصفتها لتتخذ في النهاية قرار الانفصال حفاظًا على انبتيها وسمعتها التي تأثرت بسبب زواجها من خليل التميمي، كما كشفت عن تعرَّضها للعنف الأسري.

وأوضحت أنها توَّد فتح صفحة جديدة في حياتها بعد طلاقها والاستمتاع برفقة بناتها حيث أنها أمضت 18 سنة من زواجها لم تشعر بأنها زوجة، وقالت: "ومتابعيني يلاحظون، عمركم ما شفتوني في مطعم.. المهم ما نفتح هالمواضيع".

وههدت الفضالة كل من يحاول الإساءة لها وتشويه سمعتها، مُشيرةً أن أي تطاول قد يدفعها للكشف عن أمور أخفتها منذ زمن طويل.

وأثارت الفضالة موجة من الحيرة حينما أشارت أنها عندما تزوَّجت بجوهر فقد ارتبطت برجل، وقالت: " احنا نيتنا النية السليمة والصحيحة والصافية ، الي مرا اطلقت جا ريال طق بابها واتقدملها، وهي اخذت رجل خطين، خذيت رجل".

وسارع رواد مواقع التواصل للتعليق، فكتب أحدهم ساخرًا: " وأضافت أنه لا يمكنها القيام بأي خطوة من دون استشارته ليس بدافع الخوف بل لأنه يشكل السند والداعم لها."

وكتب آخر مستهجنًا تصريحها، وقالت: " ماعجبني انها تكلمت عن طليقها بطريقه مش حلوه وكانت تبين ف سناب انه مدلعها".

وعلَّق آخر مستذكرًا إحدى تصريحاتها في مقابلة تلفزيونية: " على أساس أنا حلوة بسبب دعم زوجي ومايفارقني".

وكتبت إحداهن: " عيب هالكلام حتى لو عيوب الدنيا بطليقها .. هذا توها تعرفه شدراها إنه رجل، الله يهديها كانت ساكته ابرك".

وكتب أحدهم: " اش خذيت رجل والأول كان ايش يختي 🙂 يلا ع عموم الف مبروك ولا تزعلين يبا انتي غير والله غير".

إلهام الفضالة وتصريحات سابقة عن طليقها

وتأتي تصريحات الفضالة مناقضة لتصريحاتها السابقة الملتفزة والتي تحدثت فيها بكل حب عن طليقها خليل التميمي ومدى دعمه لها. وقبل عام تقريبًا، أطلَّت في مقابلة مع برنامج MBC Trending، ووصفت العلاقة التي تجمعها بزوجها السابق بالصداقة ، كما أنها لا تزال تسير تحت جناحيه ولا تقوم بأي خطوة دون استشارته ليس بدافع الخوف بل لأنها تعتبره سند وداعم لها.

وقد تواجد التميمي في ذلك الوقت برفقة الفضالة خلال اللقاء، لكنه رفض الظهور أمام الشاشة.

وقبل عدة أعوام، تلقت الفضالة من طليقها هدية فاخرة من زوجها وهي سيارة دفع رباعي بيضاء من ماركة مرسيدس، وفي ذلك الوقت نشرت مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق "سناب شات" توثَّق فيه رد فعلها لحظة إزاحة الستار عن سيارتها.

رد إلهام الفضالة على خبر زواجها

شاركت إلهام الفضالة متابعيها عبر تطبيق "سناب شات" مقاطع فيديو تعلن زواجها رسميًا من شهاب جوهر، وقالت: "صباح الخير، وصباح النور، وصباح الويا وصباح الترند، وصباح الشوشرة يلي الصراحة حرقوا علي مفاجأتي للأسف أنا كنت مسوية يوم معين وثيم لحتى أعلن لجمهور."

وتابعت أنها من الشخصيات التي لا تحب إقحام حياتها الشخصية بوسائل التواصل الاجتماعي، لذلك لم تتحدث سابقًا عن زواجها السابق وما عانته وواجهته من عنف أسري خوفًا وحفاظًا على بناتها.

وههدت كل من يحاول الإساءة لها وتشويه سمعتها، مُشيرةً أن أي تطاول قد يدفعها للكشف عن أمور أخفتها منذ زمن طويل.

وأوضحت أنها توَّد فتح صفحة جديدة في حياتها بعد طلاقها، وقررت الاستمتاع برفقة بناتها حيث أنها أمضت 18 سنة من زواجها لم تشعر بأنها زوجة.

رد شهاب جوهر على خبر زواجه

من جهته، قرر جوهر الرد على طريقته الخاصة مُشيرًا أنها لا يحب إثارة الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، وأكَّد أنه لا ينقصهما الشهرة والنجومية.

واختصر حديثه أنهما تزوجا على سنة الله ورسوله، وروى تفاصيل زواجهما، حيث كان متواجدًا في حفلة المتميزون ووصله خبر انفصال إلهام عن زوجها، وبعد انتهاء الحفلة اتصل بها ليتأكد من الخبر، وقال لها: "أنا أبي أخطبك عشان لا أحد يسبقني وينتشر الخبر والعالم يدري إنك مطلقة، ويولك الخطاطيب يدقون الباب".

وأوضحت إلهام أن علاقتها بشهاب كانت وثيقة بعد مسلسل "أمينة حاف"، لكن لم تعلن أنها مطلقة.

إلهام الفضالة وموعد خطوبتها

كشفت إلهام أنها وشهاب عقدا خطوبتهما في شهر يونيو الماضي فور تأكد شهاب من طلاقها.

إلهام الفضالة وشهاب جوهر في مسلسل "أمينة حاف"

يجدر الإشارة إلى أن الفضالة وجوهر شاركا في مسلسل "أمينة حاف" الذي عرض خلال الموسم الرمضاني الماضي، حيث جسَّدت شخصية "أمينة"، وهي سيدة لديها مشاكل كبيرة في حياتها تدفعها للزواج من رجل متزوج لتدخل في كثير من الصراعات مع زوجاته الثلاثة برغبةٍ منها للمزيد من الأكشن والأحداث في حياتها بعد أن كانت ممُلة ومليئة بالظلم والفقر من زوجها الأول والذي كانت قد أنهت حياته بعد أن علمت أنه يملك الكثير من الأموال إلا أنه أخفاها عنها وعن ابنتهما الوحيدة.

وجسَّد

إلهام الفضالة وشهاب جوهر في مسلسل "من بعدي الطوفان"

يشارك الثنائي في عمل درامي جديد بعنوان "من بعدي الطوفان" ، الذي يدور ضمن إطار اجتماعي يتناول في حلقاته القضايا الأسرية والمشاكل التي تحدث بين أفراد الأسرة التي تعيش تحت سقف واحد، ولكن من زاوية جديدة لم تقدم من قبل في أي عمل درامي عربي.

ويشارك في بطولته إلهام الفضالة، وعبدالعزيز النصار، صمود المؤمن شوق الهاجري والفنان الشاب طلال باسم عبد الأمير.

وقد شاركت الفضالة صورة جمعتها بجوهر التقطت من كواليس المسلسل قبل خمسة أيام، وعلَّقت: "شنو تتوقعون شخصية أنيسة وشخصية درويش بتكون في مسلسل "من بعدي الطوفان"؟".