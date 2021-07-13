طليق إلهام الفضالة يرد على خبر زواجها بطريقة مبطنة.. ورحلة في أحضان مدينة تركية

أحدثت الممثلة الكويتية إلهام الفضالة موجة من الجدل عقب انتشار خبر زوجها من زميلها الممثل شهاب جوهر، حيث تحوَّل زواجهما في المسلسل الرمضاني "أمينة حاف" إلى واقع، وتساءل الجمهور عن رد فعل طليقها خليل التميمي.

يجدر الإشارة إلى أن خليل التميمي يمضي حاليًا إجازة صيفية ممتعة في مدينة بودرم التركية برفقة أصدقائه من بينهم الممثل الإيراني المقيم في الكويت عبدالله بو شهري، لكنه رد على شائعات زواج إلهام الفضالة واتهامه إياها بالعنف الأسري.

رد طليق إلهام الفضالة

وشارك خليل التميمي متابعيه عبر موقع "إنستغرام" سلسلة صور ومقاطع فيديو لإجازته الساحلية، آخرها فيديو أرفقه بتعليق: "ما تسوى علينا هالريوق"، وقد يكون ذلك ردًا مبطنًا منه على الأخبار المنتشرة.

ومن الواضح أن التميمي اكتفى بتعليقات رواد مواقع التواصل الذين أعربوا عن صدمتهم لزواج الفضالة بعمر الـ47 وعقب طلاقها مباشرة، فكتب آحدهم على آخر صورة له: "والله أنك كفو يا رجل!! برافووو عليك افتكيت منها".

وعلَّق آخر: " إلهام تستبدل الرجال كما تستبدل الأحذية".

وكتب آخر مدافعًا على إلهام: " والله حاصلك وحده مثل الهام الفضالة انت الخسران بس وش نقول خير رجال مايجي منك الا الغثى وجعللللل الرجاجيل للماحي".

من هو خليل التميمي؟

هو صحفي وإعلامي كويتي، يبلغ من العمر 50 عامًا، عُرِفَ في الكويت وحصد على شهرة كبيرة في الخليج العربي، كما عمل في جريدة الوطن ويشعل منصب ومدير الاستيديوهات والتشغيل في قناة فنون الفضائية، بالإضافة إلى ذلك قدم الكثير من البرامج التلفزيونية خلال كأس العالم.

استمر زواج خليل التميمي وإلهام الفضالة 18 عامًا، وأسفر عن إنجاب ابنتين هما: النور خليل التميمي وفجر خليل التميمي.

رد إلهام الفضالة على خبر زواجها

شاركت إلهام الفضالة متابعيها عبر تطبيق "سناب شات" مقاطع فيديو تعلن زواجها رسميًا من شهاب جوهر، وقالت: "صباح الخير، وصباح النور، وصباح الويا وصباح الترند، وصباح الشوشرة يلي الصراحة حرقوا علي مفاجأتي للأسف أنا كنت مسوية يوم معين وثيم لحتى أعلن لجمهور."

وتابعت أنها من الشخصيات التي لا تحب إقحام حياتها الشخصية بوسائل التواصل الاجتماعي، لذلك لم تتحدث سابقًا عن زواجها السابق وما عانته وواجهته من عنف أسري خوفًا وحفاظًا على بناتها.

وههدت كل من يحاول الإساءة لها وتشويه سمعتها، مُشيرةً أن أي تطاول قد يدفعها للكشف عن أمور أخفتها منذ زمن طويل.

وأوضحت أنها توَّد فتح صفحة جديدة في حياتها بعد طلاقها، وقررت الاستمتاع برفقة بناتها حيث أنها أمضت 18 سنة من زواجها لم تشعر بأنها زوجة.

رد شهاب جوهر على خبر زواجه

من جهته، قرر جوهر الرد على طريقته الخاصة مُشيرًا أنها لا يحب إثارة الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، وأكَّد أنه لا ينقصهما الشهرة والنجومية.

واختصر حديثه أنهما تزوجا على سنة الله ورسوله، وروى تفاصيل زواجهما، حيث كان متواجدًا في حفلة المتميزون ووصله خبر انفصال إلهام عن زوجها، وبعد انتهاء الحفلة اتصل بها ليتأكد من الخبر، وقال لها: "أنا أبي أخطبك عشان لا أحد يسبقني وينتشر الخبر والعالم يدري إنك مطلقة، ويولك الخطاطيب يدقون الباب".

وأوضحت إلهام أن علاقتها بشهاب كانت وثيقة بعد مسلسل "أمينة حاف"، لكن لم تعلن أنها مطلقة.

إلهام فضالة وموعد خطوبتها

كشفت إلهام أنها وشهاب عقدا خطوبتهما في شهر يونيو الماضي فور تأكد شهاب من طلاقها.

إلهام فضالة وشهاب جوهر في مسلسل "أمينة حاف"

يجدر الإشارة إلى أن فضالة وجوهر شاركا في مسلسل "أمينة حاف" الذي عرض خلال الموسم الرمضاني الماضي، حيث جسَّدت شخصية "أمينة"، وهي سيدة لديها مشاكل كبيرة في حياتها تدفعها للزواج من رجل متزوج لتدخل في كثير من الصراعات مع زوجاته الثلاثة برغبةٍ منها للمزيد من الأكشن والأحداث في حياتها بعد أن كانت ممُلة ومليئة بالظلم والفقر من زوجها الأول والذي كانت قد أنهت حياته بعد أن علمت أنه يملك الكثير من الأموال إلا أنه أخفاها عنها وعن ابنتهما الوحيدة.

وجسَّد

إلهام فضالة وشهاب جوهر في مسلسل "من بعدي الطوفان"

يشارك الثنائي في عمل درامي جديد بعنوان "من بعدي الطوفان" ، الذي يدور ضمن إطار اجتماعي يتناول في حلقاته القضايا الأسرية والمشاكل التي تحدث بين أفراد الأسرة التي تعيش تحت سقف واحد، ولكن من زاوية جديدة لم تقدم من قبل في أي عمل درامي عربي.

ويشارك في بطولته إلهام الفضالة، وعبدالعزيز النصار، صمود المؤمن شوق الهاجري والفنان الشاب طلال باسم عبد الأمير.

وقد شاركت الفضالة صورة جمعتها بجوهر التقطت من كواليس المسلسل قبل خمسة أيام، وعلَّقت: "شنو تتوقعون شخصية أنيسة وشخصية درويش بتكون في مسلسل "من بعدي الطوفان"؟".