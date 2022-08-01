إلهام الفضالة وزهرة عرفات تتصالحان بعد أزمة ثراء المشاهير

عادت المياه لمجاريها بين الفنانة الكويتية إلهام الفضالة وزميلتها في المهنة الفنانة البحرينية زهرة عرفات، بعد خلافهما الذي يعود لعامين.

صلح إلهام الفضالة وزهرة عرفات

شاركت إلهام الفضالة متابعيها عبر حسابها على سناب شات مقطع فيديو يجمعها بزهرة عرفات، معلنةً عن فتحهما صفحةجديدة في علاقتهما، بعد الخلاف الذي نشب بينهما حول عن ثراء المشاهير وأسبابه، لاسيما أن عرفات أكَّدت أن الفن لا يجلب المال الكافي بينما كان لإلهام رأي آخر.

ويمكننا سماع عرفات تقول في مقطع الفيديو: "دايمًا جميلة، دايمًا جميلة..يقولوا الصدفة خير من ألف ميعاد..القلوب اتصافت؟"، لتجيبها الفضالة: "اتصافت وهي قلبي".

وأكَّدت الفضالة أنها وعرفات تصافتا، ولا يوجد ضغينة بينهما، لاسيما أنها تحدثت بمنتهى الصراحة معها، وعبَّرت لها عما بداخلها، لافتةً إلى أنها لا تحمل بقلبها على الآخر.

خلاف إلهام الفضالة وزهرة عرفات

نشبت حرب كلامية بين إلهام الفضالة وزميلتها زهرة عرفات بعد تشكيك الأخيرة بمصدر ثروة المشاهير من الخليج.



بدأ الأمر عندما حلت زهرة عرفات ضيفة على أحد البرامج وتحدثت عن موضوع ثروة مشاهير الخليج، إذ صرحت بأن الإعلانات والمسلسلات لا تكفي لكي تعيش حياة الرفاهية والثراء الفاحش من شراء اليخت والشالية والإكسسوارات الغالية وغيرها وإنما تساعد على العيش بشكل طبيعي وإغلاق مصاريفك لا أكثر.

وأضافت بتغريدة عبر حسابها في تويتر "اذا قدرت تضحك على الناس وتظللهم!! بمعلومات يمكن يجعلونها لعدم خبرتهم بالكار !! فانت ضّحكت اهل الكار عليك..كلنا عيال قرية وكلٍ يعرف خيه ".

وتصريحات زهرة استفزت عدد من مشاهير الخليج وعلى رأسهم الممثلة إلهام الفضالة التي ردت عليها بطريقة قوية وأحرجتها نوعاً ما، إذ أن إلهام قامت بمشاركة فيديو يوضح حجم ثروتها من خلال المسلسلات التي تعاقدت عليها والأجور التي تقاضتها عن تلك الأدوار وأضافت تعليق: "أتذكر لما اشتغلتي مع نجومنا الشباب وبنص التصوير عرفتي أجرهم دبل أجرك وقلبتي المكتب ليش أخذوا أكثر منك".

وتابعت "رح أبط عينك بالأدلة".