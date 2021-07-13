إلهام الفضالة وصدمة زواجها من شهاب جوهر بعد أن سرقته من زوجته...وهيا الشعيبي "عقرب رمل"!

يبدو أن اسم إلهام الفضالة سيكون الأكثر تداولاً خلال الساعات القليلة القادمة بعد إنتشار خبر زواجها من زميلها الممثل شهاب جوهر.

الخبر الذي انتشر منذ ساعات أعاد الممثلة هيا الشعيبي إلى الواجهة بعد أن شاركت فيديو قبل تسريب خبر زواج إلهام الفضالة جاء فيه "بعض الناس طلعوا عقرب رمل...ياما تحت السواهي دواهي، يبنون انهم هاديين و رزينين لكنهم عكس ذلك...احنا لسان بس قلب أبيض ما نكذب ونمثل على الناس"!

تصريح هيا الشعيبي اعتبر موجه مباشرةً لـ إلهام الفضالة بسبب خبر الزواج من جهة وبسبب الحرب التي اشتعلت بينهما منذ أيام وتصدرت الحديث. الخلاف بينهما كان قد بدأ بعد أن ظهرت الهام الفضالة ببرنامج "كشف حساب" مع مي العيدان، وقالت أن سبب عدم ذهابها لزيارة هيا الشعيبي هو بعد المكان عنها، وقالت أنها لم تذهب لزيارة الأخيرة إلا مرات معدودة، كما أنها لا ترغب تصوير تفاصيل حياتها. وردت هيا الشعيبي على هذه التصريحات بدورها وقالت: "اللي يحبك يدل خدك".

ومن بعدها نشرت إلهام الفضالة فيديو لها عبر حسابها الرسمي على "سناب شات"، وقالت فيه " مو انا اللي اتكلم واقول انا سويت وانا وانا في ناس تدري وفي ناس حاضرة وفي ناس شاهدة هذا مختصر الكلام." وأضافت: " مستحيل اطلع في الميديا واعطي التفاصيل الدقيقة لاني انا عارفة نفسي وعارفة الهام الفضالة عمرها ما دخلت خصوصياتها ولا حياتها في الميديا واذا عندي شيء ارفع التليفون واقول."..كما أردفت الهام الفضالة: "ولا اغش ولا اكذب على صديقتي او صديقي او اخوي او اختي واقوله يا فلان انت سويت ويكذب.. هذه مو صداقة."

زواج إلهام الفضالة !

الخبر الصادم كانت الإعلامية مي العيدان أول من شاركته بمنشور عبر صفحتها الشخصية في انستقرام ومن بعدها ردت على تساؤلات الجمهور وشكهم بأن الموضوع مجرد إشاعة بالتأكيد أنها أرسلت لها عبر الواتس اب تهنئة بمناسبة الزواج لتشكرها إلهام الفضالة بدورها. وتابعت العيدان أن إلهام تطلقت من زوجها بعد أن وقعت بحب شهاب، وكذلك الأمر مع الأخير الذي طلق أم أولاده حتى يتزوج من الفضالة.



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