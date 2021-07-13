قادير دوغلو يروج لـ وصفة الحب بطريقة مُبتذلة مع بطلة العمل...والجمهور يتساءل عن موقف نسليهان أتاغول!

عاد الممثل التركي قادير دوغلو لتصدر الحديث من جديد بطريقة ترويجه لمسلسل "وصفة الحب" والذي يؤدي فيه دور البطولة.

فيديو متداول أظهر قادير إلى جانب بطلة العمل التي تصغره بـ 17 عاماً وهما يحتضنان بعضهما بطريقة رومانسية أثناء عرض حلقة جديدة من العمل، واثار الفيديو هجوم كبير على الممثل التركي بتعليقات كان منها "ما ترك طريقة مُقرفة عشان يروج لعمله الفاشل"...وتابع آخر "لو شو ما تعمل ما رح ترفع الريت"...وجاء في تعليق أحدهم "يفشلوووون".

الجمهور أيضاً تساءل عن موقف زوجته الممثلة التركية نسليهان من هذه المشاهد وعلقوا بطريقة ساخرة "نسليهان: : عاجبك اخطبه لك ؟"...وتابع آخر "نسلي ضروري تسوي زياره لموقع التصوير باقرب وقت"

وصفة الحب كان قد لاقى انتقادات لاذعة منذ لحظة إعلان العمل بعد أن ظهر البطل وهو يتناول البيض من على جسد الممثلة، كما أن الأمر لم يتوقف هنا إذ أن تغريدة قادير زادت الهجوم عليه والتي جاء فيها تحديداً "هل تعلمنا كيف يتم أكل البيض بالطماطم يا شباب..شش"!!...

تغريدة الممثل اعتبرها البعض وقتها عبارةً عن تلميح جنسي، وما زاد الهجوم عليه كان فرق العمر بينه وبين البطلة إذ أن قادير يبلغ 39 عاماً في حين أن البطلة تبلغ من العمر 22 عاماً.

قصة مسلسل وصفة الحب من بطولة قادير دوغلو

أحداث العمل تدور في إطار الكوميديا_الرومانسية حول طاهٍ يجد الحب مع صاحبة مطعم فرنسي، إذ يرى الشيف فرات أن حياته تتغير بشكل جذري بمجرد اتباعه لنصيحة شخصية تلفزيونية ليجد نفسه داخل مطعم فرنسي تملكه فتاة تدعى ناز.

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