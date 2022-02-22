إلهام شاهين ترفض التبرع بثروتها للجمعيات الخيرية.. وهذه أمنيتها لعام 2022

تحل الفنانة المصرية إلهام شاهين ضيفةً في برنامج "حبر سحري" مع الإعلامية أسما ابراهيم، وستتطرق للحديث عن كثير من المواضيع من بينها أعمالها الفنية وحياتها الشخصية.

وقد نشرت قناة "القاهرة والناس" عبر موقع الفيديوهات الأشهر "يوتيوب" مقطع فيديو ترويجي للحلقة يكشف بعض المواضيع التي تطرَّقت لها إلعام شاهين من بينها مواقع التواصل الاجتماعي، ورأيها بتقبل المرأة للخيانة، وعلى من ستنفق ثروتها.

طرحت أسما ابراهيم سؤالًا على إلهام حول مصير ثروتها وإذا ما كانت ستتبرع بها للجمعيات الخيرية والأبحاث العلمية خاصة أنها لم تنجب أطفالًا، لترد الفنانة أنها لن تقدم على هذه الخطوة على الإطلاق، على الرغم من تصريحاتها السابقة التي كشفت من خلالها استعدادها للتبرع بأعضائها بعد الوفاة.

وكشفت إلهام امنيتها في سنة 2022، وهي انتهاء زمن السوشيال ميديا، بسبب إثارتها للأزمات وترويجها للشائعات.

أحمد فلوكس يهاجم إلهام شاهين

وفي وقت سابق، تعرَّضت إلهام شاهين للهجوم من قبل الفنان المصري أحمد فلوكس بعدما طلبت من الفنانين ترك مهنة التمثيل في حال لم يقبلوا بتأدية المشاهد الجريئة، حينها نشر فلوكس منشورًا عبر حسابه على "فيسبوك" مُرفقًا بصورتها، وكتب: "بعيدا عن معزتك، ممكن أستأذنك ماتتكلميش تاني في الكلام ده، البوسة بنعتبرها حاليا منافية للآداب؟، أمال امتى يا فندم نعتبر الشيء منافي للآداب، لما نلاقي العيل نازل وبشهاداته كمان هنا يبقي سفالة مثلا".

وتابع: "طب سيبك من ده كله، الدين إيه، الشاشه دي بتربي أجيال وبتشكل وجدان، مش بتربي وحوش وبتعمل أوضاع على كده، بقى إحنا نعتبر الأفلام المخلة، أفلام تثقيفية تعليمية إرشادية الغرض منها التعليم والتمرين وإنها أفلام هادفة".

