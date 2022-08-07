إلهام شاهين تضرب شقيقها على رأسها.. والمتابعون "سكرانة"

أحدثت الفنانة المصرية إلهام شاهين موجة من الجدل وحالة من الغضب عقب انتشار مقاطع فيديو لها من داخل إحدى المطاعم خلال إجازتها الصيفية في منطقة العلمين برفقة شقيقيها .

وتظهر إلهام في إحدى الفيديوهات تضرب شقيقها الممثل المصري أمير شاهين على رأسه بطبق أبيض، ورغم محاولاته في إبعاد يدها عنه، إلَّا أن أصرت على كسره فوق رأسه وعلامات الاستهجان بادية على ملامحه.

ونشر أمير مقطع الفيديو عبر خاصية "إنستغرام ستوري"، وعلَّق: "آه يا دماغي".

ولابد الإشارة إلى أن علاقة إلهام وشقيقها جيدة ولم يحصل شجار بينهما يدفعها لهذا الفعل، بل أن كسر الأطباق يعتبر نوع من التقاليد التي تتمثل في ثقافة المطاعم اليونانية من أجل استحضار اجواء المتعة والسعادة.

وفي مقطع فيديو آخر، استمتعت إلهام برقص "الزوربا"، أحد الرقصات التقليدية في اليونان، برفقة العاملين في المطعم ومجموعة من الأصدقاء والحضور.

واختارت إلهام لإطلالتها فستانًا ورديًا قصير جاء بتنورة منفوشة، وأكمام منتفخة، وفتحة صدر طويلة.

وأبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي غضبهم للطريقة التي ضربت فيها إلهام شقيقها، حتى أن البعض شكك أن تكون بوعيها، فقد بدت وكأنها "ثملة" على حد وصفهم، فكتبت إحداهن: "هذا حال الي يشرب".

وأضاف آخر: "حسبي الله ونعم الوكيل بالفسق والفاسقين والفجر والفاجرين والعصي والعاصين آمين".

