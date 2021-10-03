إلهام شاهين تقرر التبرع بأعضائها السليمة بعد وفاتها

أعلَّنت الفنانة المصرية إلهام شاهين عن تبرعها بأعضائها بعد وفاتها أمام الجميع، ولقيت تفاعلًا إيجابيًا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أشادوا بقرارها.

تناقل رواد مواقع التواصل الاجماعي مقطع فيديو لحديث إلهام شاهين في ندوة توقيع كتاب سيادة المستشار أمين رمزي حول رغبتها بالتبرغ بأعضائها السليمة والتي تصلح لذلك.

وخلال لقاء لها في برنامج "الحكاية " مع الإعلامي عمرو أديب، أكَّدت على الموضوع مٌشيرةً إلى أنها تبنَّت ذلك القرار منذ زمن بعيد وأبلغت عائلتها والأشخاص المقربين منها بوصيتها.

وأوضحت شاهين أنها توَّد أن تنتشر هذه الثقافة في المجتمع وأن يتبناها الجميع مُعللة الأمر بأن أجسادنا سينتهي بها المطاف بالتحلُّل.

وحول إذا ما كان هنالك تشريع ديني أو قانوني حول الموضوع، أوضحت أنه في زمن السادات كان هناك بنك للقرنية لكن بسبب الأقلام الصفراء والسخيفة أغلق، وهو ما دفع المستشفيات لاستيراد القرنية من الصين، وأكَّدت أن الدين لا يحرم التبرع بالأعضاء.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تصريحات شاهين، فكتبت إحداهن مشيدة: "ياريت كل الناس فعلاً تتبنى هاي الفكرة وتتبرع بالاعضاء بعد الوفاة لانه من احيا نفساً كأنما احيا الناس جميعاً .. قرنيتك ممكن تخلي طفل يشوف وقلبك ممكن ينقذ حياة شخص ..اتمنى التبرع بالاعضاء تصير ثقافة مجتمع لانه هاي هيي قمة الانسانية".

وعلَّقت أخرى: "هوايه ناس محتاجه اعضاء ياريت الناس يصير عدها هل ثقافه".

وردَّت إحدى المتابعات على التعليقات السلبية، وكتبت: " بعض الردود تستغرب الناس كيف يفكرون تعلق تعليقات سلبيه هاذي الخطوة جميله جدا كم شخص راح تساعده يعيش حياة جميله صحيه وانته بالوقت هاذا بتكون ميت والدود الي بياكله حتى وانتِ ميت ماتبي تساعد الآخرين غريب امركم كلشي تعلقون عليه تعليق سلبي أنا عن نفسي اقف وأنحني أمام قرار الهام وأقول اهاا شكررا حبيبتي على هالخطوة".