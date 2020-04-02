إلهام فضالة ترافق ابنتها أثناء عملية الإجهاض.. والجمهور "وين الخصوصية"؟

شاركت الممثلة الكويتية "إلهام الفضالة" فيديو لها من داخل أحد المستشفيات برفقة ابنتها "منى" لإجراء عملية إجهاض للجنين.

وظهرت إلهام في الفيديو وهي تتحدث عن أن حمل ابنتها الثاني لم يسر بشكل جيد، ولذلك نصحها الأطباء بالإجهاض خوفاً على صحتها وبناءً على ذلك قاموا بالترتيبات اللازمة من أجل القيام بالعملية.

وأكدت إلهام أن ابنتها وطفلتها الأولى والتي تبلغ من العمر 7 أشهر سوف تبقيان معها في البيت لأنها بحاجة لرعاية خاصة بعد العملية، أما عن زوج ابنتها فأكدت أنه يكد بالعمل ليل ونهار لذلك لم يتمكن من القدوم.

ما لم تتوقعه إلهام هو تعرضها للانتقادات بسبب الفيديو، إذ علق الجمهور أن هذا موضوع خاص ولا يجب مشاركته مع رواد السوشال ميديا، واتهموها بأنها تحرض الفتيات على الإجهاض والذي هو محرم إلا في الحالات التي تستدعي ذلك.

من جهة أخرى، ستتواجد إلهام في الموسم الرمضاني القادم 2020 بمسلسل يحمل عنوان "الكون في كفه" و ستؤدي دور إمرأة متسلطة على أهل بيتها، والحب لا وجود له في حياتها لأنها شخصية واقعية.

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