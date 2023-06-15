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إليسا تحتفل بانتصارها مجددًا في حُكم قضائي صادر لصالحها

ذكريات أبو اشتيا

ذكريات أبو اشتيا

تاريخ النشر: 15 حزيران / يونيو 2023 - 01:44
إليسا
إليسا

احتفلت الفنانة اللبنانية إليسا مجددًا بحكم قضائي جديد صادر لصالحها، وسط أزمتها مع إحدى شركات التوزيع الرقمي.

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إليسا تشيد بالقضاء اللبناني

وتوجَّهت إليسا عبر حسابها في "تويتر"، وكتبت في تغريدة: "القضاء بينتصر لحقي مرة جديدة من خلال قاضٍ نزيه وشريف ما تأثر بأي ضغط إسمه رالف كركبي".

وتابعت: "قرار جديد يؤكد أن الشركة التي تعدّت على حقوقي ليست الموزع الحصري مثلما تدّعي وترسل تهديدات للشركات".

واضافت: "الأهّم أن القضاء وضع هذه الشركة عند حدّها"، ووجهت الشكر لمحاميها ارك حبقة.

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كما شكرت القضاء اللبناني، قائلة: "بعده القضاء بألف خير".

إليسا

تفاصيل الحكم الصادر لصالح إليسا

ونص الحكم القضائي، سندًا لأحكام المادتين 589/أ.م.م. و604/أم.م. للقانون اللبناني، على التالي: 


أولاً: منع المستدعى ضدها «الشركة الموزعة» من الولوج إلى المنصات والقنوات والمواقع العائدة إلى المستدعية إليسار خوري كافة، لا سيما موقع يوتيوب ومنصات آبل ميوزك وديزر وسبوتيفاي وأنغامي وموقع تيك توك.
ثانياً: منع الشركة المنتجة من قبض أي عائدات عن أغنيتىّ «من أول دقيقة» و«أنا وبس»، وإلزامها بتسليم الحسابات العائدة للمستدعية عن الأغنيتين المذكورتين.
ثالثاً: إبلاغ المنصات المذكورة في الفقرة «أولاً» بأن الشركة المستدعى ضدها لم تعد الموزع الحصري للجهة المستدعية.
رابعاً: إلزام الشركة المستدعى ضدها بتسليم المستدعية كلمات المرور/ السرّ العائدة لحسابات هذه الأخيرة، وذلك تحت طائلة فرض غرامة إكراهية قدرها 20 مليون ل.ل. عن كل يوم تأخير في تنفيذ مضمون هذا القرار."

كلمات دالة:إليسا

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