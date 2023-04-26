إليسا تخوض حربًا سرية بعد تأجيل ألبومها الغنائي.. ومتابعوها يدعمونها

أثارت النجمة اللبنانية إليسا حالة من الغموض والجدل بعد مشاركتها تغريدة تتحدث فيها عن الوحدة، ووقوفها بمفردها في وجه العالم.

إليسا تلمح إلى حرب تخوضها بمفردها

ونشرت إليسا عبر حسابها في "تويتر" تغريدة كتبت فيها: "حتى لو كان يتوجب عليَّ الوقوف في وجه العالم أجمع لوحدي، سأقف شامخة مدركة أن الله يقف في صفي".

وعلى الفور، تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تغريدتها، متكهنين الأسباب التي دفعتها لنشر مثل تلك التغريدة دون إيضاح تفاصيلها، فمنهم من رأى أن في ذلك إشارة إلى خلافها مع شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات، في حين اعتقد البعض أنها تعني بها مواطنها زياد برجي، الذي فازت عليه بالدعوى القضائية التي رفعتها ضده بشان سرقته أغنيتها "أنا وبس".

وكتبت إحدى المعجبات: " كلنا واقفين جنبك ولا راح نتركك مهما صار انتِ قدوتنا وحبيبة قلبنا كيف ما نكون معاك وندعمك ؟ تأكدي مهما صار حنا معاك وندعمك بكل شيء حبنا لك اكبر من اي شيء بدنيا".

وأضافت أخرى: "المهم انتي تكوني بخير وصحة..كلنا منتظرين ابداعك ولكن بالوقت المناسب الك ".

كلنا إليسا يتصدر تويتر

وبعدها بساعتين، عادت إليسا لإيضاح بعض النقاط في تغريدة، كتبت فيها: "أعلم كم تحبونني ويمكنني أن أشعر بقدر الحب في تغريداتكم، أنتم دعمي الوحيد والتغريدة التي نشرتها لم تكن عنكم يا رفاق ، أعلم أنكم ستكونون بجانبي في أي قرار أتخذه !! أحبك كثيرًا".

وأطلَّق المغردون هاشتاغ "كلنا إليسا" من أجل دعم محبوبتهم، متصدرًا موقع التغريدات "تويتر".



تأجيل ألبوم إليسا رقم "13"

وتأتي تغريدات إليسا الغامضة بعد تأجيل موعد طرح ألبومها الغنائي رقم "13"، الذي كان من المقررطرحه في عيد الفطر المبارك.

ويُشار إلى أن الألبوم المنتظر للفنانة اللبنانية سيكون أول ألبوم من إنتاج شركتها الخاص، بعد انفصالها عن شركة روتانا للمرئيات والصوتيات، وستتعاون فيه مع شركة وتري للتوزيع الرقمي.