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كارول سماحة تفتح النار على إليسا

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 15 نيسان / أبريل 2023 - 03:34
إليسا و كارول سماحة
إليسا و كارول سماحة

البوابة-في تصريحات لبرنامج (مراحل) الذي يقدمه الإعلامي علي العلياني، علقت الفنانة اللبنانية كارول سماحة على حديث سابق لمواطنتها الفنانة إليسا بعدما وصفتها بأنها "تحب افتعال المشاكل".

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وأبدت تعجبها من قول إليسا عنها  مستطردة: (بعرفها جريئة وبفضل إنها تكمل وتروح للآخر، يعني تقول أنا بحرتق وين وإمتى ومع مين ومع أي فنان؟ طالما بترمي كلمة تروح فيها للآخر).

واختتمت: (في حياتي أنا ما كان عندي تاريخ من المشكلات مع أي فنان، في حياتي ما عملت بالغلط لايك على تويت فيه إساءة لغيري من الفنانين، وصفحاتي موجودة قدام كل الناس).

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وعن خلافها مع إليسا، قالت: (أنا بحب لطيفة وإليسا كتير، لكن أصواتهن ما بتلبق مع بعض؛ لأنهم خامتين كتير عكس بعض، وأعتب على الموزع الموسيقي في حفل التريونايت، الذي أقيم ليلة رأس السنة بالسعودية، لأنه لازم نختار خامات صوت تليق ببعض أكثر).

 

كلمات دالة:كارول سماحةإليسا

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