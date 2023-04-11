إليسا تشوِّق جمهورها لألبومها رقم "13"

شوقَّت الفنانة اللبنانية إليسا متابعيها لألبومها الـ13، مُشيرةً إلى أن من المبكر الترويج له، إلَّا أنها قررت البدء بالعد التنازلي لطرحه المقرر في عيد الفطر.

إليسا تشوق لألبومها الجديد

وشاركت إليسا فيديو ترويجي للألبوم، يظهر فيه باب أحمر تلتف حوله ما يشبه الكثبان الثلجية، وحينما تتقدم الكاميرا بتجاه الباب المفتوح تبدأ الثلوج بالتساقط.

وأرفقت إليسا الفيديو بتعليق، كتبت فيه: "قد يكون الوقت مبكرا بالنسبة للبعض، لكنني بدأت بالفعل العد التنازلي".

وشارك الحساب الرسمي لاستديو التسجيل E-Records، الخاص بإليسا، ذات مقطع الفيديو، وأرفقه بتعليق: ابقوا متابعين! لا يسعنا انتظار الاحتفال معكم جميعًا.. صار الموعد قريب كتير..قدي نسبة الحماس".

It might be early for some but I already started my countdown ⏳⏳@ERecordsMusic #ElissaAlbum2023 pic.twitter.com/c66IO0DhFX — Elissa (@elissakh) April 10, 2023

المتابعون يعربون عن حماسهم

وأطلَّق محبو إليسا هاشتاغ ElissaAlbum2023، معربين عن حماسهم وسعادتهم بهذه الأخبار التي انتظروها لثلاث سنوات، وكانت من بينهم الممثلة الكويتية فرح الصراف، التي علَّقت: "لاااا، ليس مبكرًا، لقد بدأت العد التنازلي منذ تواجدي في بيروت.. لا يسعني انتظار الألبوم الرائع.. كل التوفيق".

وأضاف آخر: "واثقين فيكي وفي شغلك وان شاء الله نسمع ألبوم قوي أصلاً اتعودنا منك علي الشغل العالي المتقن متعودين منك علي الأغاني الجميلة والالبومات اللي بتكسر الدنيا والكوفرات المتعوب عليها متعودين منك علي التجديد والتنوع والتطور مستنيين نسمعه ونشوف الكوفرات وال music videos والفيديو كليب".

ويُشار إلى أن الألبوم المنتظر للفنانة اللبنانية سيكون أول ألبوم من إنتاج شركتها الخاص، بعد انفصالها عن شركة روتانا للمرئيات والصوتيات، وستتعاون فيه مع شركة وتري للتوزيع الرقمي.

ويذكر أن أغنية إليسا التي تحمل عنوان "أنا وبس" هي الأغنية الأولى من ألبومها الجديد الذي أطلقته مع شركتها الخاصة E-records.

