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إليسا تقاضي زياد برجي بتهمة التعدي و القرصنة

سهير العابد

سهير العابد

منشور 14 أيلول / سبتمبر 2022 - 03:51
إليسا و زياد برجي
إليسا و زياد برجي

أعلنت الفنانة اللبنانية إليسا مقاضاة كل من زياد برجي والشاعر أحمد ماضي بسبب طرحهما أغنية (أنا و بس) رغم تنازلهما عنها لصالح إليسا.

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وأصدرت إليسا بيانا تؤكد من خلاله تعدي زياد برجي وأحمد ماضي على الملكية الفكرية والأدبية لأغنية (أنا وبس) مشيرة إلى أنهما قدما تنازلات عن حقوق الأغنية لصالحها.

وأكدت إليسا أن لديها مستندات تثبت عدم شرعية طرح أغنية (أنا وبس) وأنها أيضا ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد هذا التعدي. ووصف البيان أغنية (وبطير) التي طرحها زياد برجي أنها مجرد صورة مقرصنة عن النسخة الأصلية التي غنتها إليسا.

بدوره أعلن زياد برجي عن طرحة أغنية (بطير)  بصوته فى عيد زواجه مؤكداً انه اتفق مع اليسا على ذلك ، باعتباره مؤلف الاغنية .

وقال زياد برجي  موضحا:( لما عجبت إليسا أعطتها الأغنية من كل قلبي باتفاق خاص شفهي أمام الله بيني وبينها).

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وتابع: (كنت ناوي أنزل هالأغنية بصوتي، لإن إليسا بتعرف إنها كانت معمولة لزوجتي ولعيد زواجنا، وكنت ناوي أنزلها بعد 6 شهور، وبما إن الشئ اللي صار بيني وبينها ورح يبقي هيك أمام الله، قررت أنزل الأغنية بعيد زواجنا 11 سبتمبر).

ونوه زياد برجي:(بتحداها تطلع تقول للعالم شو صار.. أنا حليت أموري معك يا إليسا على التليفون مثل أي صديق عاتب وقطع علاقته بصديقه).

كلمات دالة:إليسازياد برجي

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