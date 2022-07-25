صفحة تزعم حمل إليسا دون أب.."الرب وهبني هذا الطفل"

تعتبر الفنانة اللبنانية إليسا مادة دسمة للشائعات، ودائمًا ما يكون موضع حملها الأكثر جدلًا، رغم عدم زواجها للآن.

وادعت إحدى الصفحات على موقع "فيسبوك" باسم "Alwaleed Channle" أن إليسا حامل بشهرها الثاني دون زواج، حيث لجأت لزراعة طفل أنابيت.

وكتب في المنشور الذي شاركه عبر "فيسبوك": "إليسا تعلن خبر حملها و أنها قامت بزراعة أنبوبية و هي الأن في الشهر الثاني من الحمل.. حيث علقت أنا حامل و الحمل مستقر، و الرب وهبني هذا الطفل دون أب".

وحين البحث في الحسابات الرسمية لإليسا عبر تويتر وإنستغرام وفيسبوك، ومشاهدة أحدث لقاءاتها، لم نلحظ تطرقها لموضعها في أيِّن منها، ولم تكشف حملها على الإطلاق؛ ما يثير الشكوك حول صحة المعلومات.

وأعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشاركة صورة لإليسا ببطن منتفخ خلال إحيائها إحدى الحفلات إلى جانب سعد لمجرد، حيث أطلَّت مُرتديةً فستان أبيض ضيق مُبرزًا تكور بطنها؛ ما أثار التكهنات بشأن حملها.

وانقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين مشكك ومصدق، فكتبت إحداهن: "من كلامك انو اليسا حامل و مدري شو ما بقى راح رد عليك خلص واضح انك من مجتمع متنمر و في قمة الانحطاط وانا ماراح انزل لمستواك يلا باي 🫡 استمعتعو بالاغنية الفاشلة".

وعلَّقت أخرى: "اي عادي بتصير بكل دول العالم ما عدا العربي في شي اسمو بنك نطاف من متبرعين وفيها تختار الجينات اللي بدها ياها حسب صور كل متبرع وبالنهاية بتعمل زرع بالرحم نفس مبدأ طفل الأنبوب ومش مضطرة لزواج بس المشكلة بمجتمعاتنا العربية هالشي ما مقبول مشان النسب والميراث وإلخ".