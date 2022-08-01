إليسا في موقف طريف خلال حفلها ببيروت.. كادت تقع أرضًا

تصدر اسم الفنانة اللبنانية إليسا محرك البحث "غوغل"، عقب إحيائها حفلًا غنائيًا بكازينو لبنان، حيث تعرضت لموقف محرج أثناء رقصها على خشبة المسرح.

إليسا تتعثر على خشبة المسرح في حفلها بلبنان

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لإليسا أثناء رقصها على أنغام أغانيها أمام الحضور المستمتعين بالأجواء الحماسية، لكنها كادت أن تسقط أرضًا، فلم تلحظ صندوق الصوت الذي وضع إلى الخلف منها الذي كان المسؤول عن عرقلتها.

واستطاعت الفنانة استعادة توازنها قبل سقوطها أرضًا، وتلقت مساعدة من أحد المتواجدين في الحفل، ثم عادت لرقصها بحماسية وسط تصفيق الحضور، وقدّمت وتقديم العديد من أغانيها الجديدة والقديمة.

واختارت إليسا إطلالة أنيقة تضج بالأنوثة، مُرتديةً فستانًا أسود من قماش اللاتكس الضيق، الذي تميَّز بقصة الكتف الواحد دون أكمام، وشق جانبي معاكس يصل لأعلى الفخذ.

ويعتبر الحفل الذي أحيته إليسا الحفل الأول لها في لبنان بعد غياب دام 3 سنوات، فقد رحبت بالجمهور، قائلة: "هذه من أكثر المرات اللي أنا مبسوطة فيها وأنا بغني، بعد قطيعة 3 سنين عن كل شيء له علاقة بالمهرجانات في بيروت، بهذه الطريقة نقول لبنان عاد”.

وقبل حفلها الغنائي، أبدت إليسا سعادتها بالغناء في لبنان، وشاركت تغريدة عبر حسابها على "تويتر"، كتبت فيها: "متحمسة للغاية لأولى حفلاتي في لبنان الليلة بعد ثلاث سنوات من الاضطرابات، سوف أغني من أعماق قلبي الليلة لبلدي المحبوب وجمهوري الرائع”.

وتستعد ملكة الإحساس لتقديم حفل غنائي في أسطنبول إلى جانب النجم اللبناني وائل كفوري بتاريخ 13 أغسطس الجاري.

صفحة تزعم حمل إليسا دون زوج

وفي وقت سابق، انتشرت شائعات تفيد حمل إليسا دون زوج، إذ ادعت إحدى الصفحات على موقع "فيسبوك" باسم "Alwaleed Channle" أنها لجأت لزراعة طفل أنابيت، وكتبت في منشور: "إليسا تعلن خبر حملها و أنها قامت بزراعة أنبوبية و هي الأن في الشهر الثاني من الحمل.. حيث علقت أنا حامل و الحمل مستقر، و الرب وهبني هذا الطفل دون أب".

وحين البحث في الحسابات الرسمية لإليسا عبر تويتر وإنستغرام وفيسبوك، ومشاهدة أحدث لقاءاتها، لم نلحظ تطرقها لموضعها في أيِّن منها، ولم تكشف حملها على الإطلاق؛ ما يثير الشكوك حول صحة المعلومات.