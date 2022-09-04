إليسا تكشف حقيقة هجومها على أدهم النابلسي

تعرضت الفنانة اللبنانية إليسا للهجوم وموجة من الجدل بعد انتقادها اعتزال الفنان الأردني أدهم النابلسي الغناء بشمل مفاجئ، مُعلنًا توبته.

إليسا تهاجم آدهم النابلسي بعد اعتزاله

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات زعمت أنها لـ إليسا، خلال حلولها ضيفةً في برنامج "هيك منحكي"، تتحدث فيها عن اعتزال أدهم النابلسي الغناء، وأبدت انزعاجها من ابتعاده عن الوسط الفني، وقالت: "هيدي مش توبة ، هيدا ذنب و غلط ، يا حرام كيف ضيع هيك موهبة و هيك صوت شو بدو يقول بكرا قدام ربو لما يسألوا عن موهبتو اللي دفنها".





إليسا ترد على اتهامها بالهجوم على أدهم النابلسي

وخرجت إليسا عن صمتها بعد الهجوم الشرس التي تعرضت له، نافيةً أيَّ علاقة لها بالتصريحات التي تنصب بالدين، وكتبت في تغريدة نشرتها عبر "تويتر": "في موجة تصريحات خاطئة بتطلع عن لساني والمؤسف إنو من صفحات موثقة، مرة عن سوريا، ومرة عن الدين الإسلامي وأنا أكيد لا قلت هالحكي ولا بقولو ولا بدخل بتفاصيل دين أيا حدا“.

وتابعت مؤكدةً أن كل ما تنطق به أو تصرح به ينشر عبر صفحتها الرسمية: ”تصريحاتي هيي عا صفحتي وبإطلالاتي بس وكل الباقي إشاعات مش أكتر وصفحات فقدت مصداقيتها“.

إليسا تنفي مهاجمتها منتقدي جنازة جورج الراسي

أما بشأن التغريدة التي نسبت لها حول مهاجمتها منتقدي جنازة جورج الراسي ووصفهم بـ"المرضى"، والتي جاء فيها: "كل اللي انتقدوا تشييع جورج الراسي بالرقص والغناء مريضين، نحن هيك منودع اللي منحبهن، منرقص ومنبكي ومنغني، غنينالك يا جورج و هزينا نعشك وكنت عم ترقص معنا يا قلبي، حتى الميت ما خلص منكن يا مريضين ".

وشددت إليسا أن التغريدة لا تعود لها ولم تنشرها عبر حسابها الرسمي، ونعت جورج الراسي، قائلة: "الله يرحم جورج الراسي ويصبر عيلته وأهله.. خبر بشع وشاب بأول عمره بيكون ضحية حوادث السير اللي عم تسرق خيرة شبابنا، نفسو بالسما يارب وتعازي الخاصة للصديقة نادين الراسي".

