إليسا تنفي خضوعها لأي عملية جراحية بسبب مضاعفات السرطان وتعلّق: "لا للأخبار الكاذبة"

انتشرت خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعض التصريحات على لسان مدير أعمال الفنانة اللبنانية إليسا، والذي أشار إلى أنها ستتجه إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية وستبقى تحت المراقبة الطبية لمدة 20 يومًا لعلاجها من بعض المضاعفات بعد شفائها من مرض سرطان الثدي.

ولم تنتظر إليسا كثيرًا لتشاهد القلق الذي انتاب محبيها بعد معرفتهم أنها ليست بحال صحية جيدة، لذا قررت أن ترد عبر حساباتها على مواقع التواصل وتنفي خضوعها لأي عملية جراحية في الوقت الحالي وعلقت قائلة: " ‏أنا بخير. لا أجري عملية جراحية، إنما مجرد علاج عادي ليدي بسبب مضاعفات العمليات. لا داعي للقلق ولا للأخبار الخاطئة. بحبكن".

وكانت إليسا قد خضعت لعملية في بروكسل ببلجيكا منذ أشهر بسبب تورم يديها نتيجة سحب مياه من جسدها خلال فترة علاجها من السرطان.

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