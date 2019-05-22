الدكتورة خلود تُهدي سيارة فيراري لزوجها في عيد ميلاده والجمهور يعلق: "من أين لك هذا"؟ (صور)

أثارت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود الجدل بين المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما قامت باستعراض الهدايا التي قامت بتحضيرها من أجل أن تحتفل في يوم ميلاد زوجها أمين، حيث اعتبر البعض أن هناك مبالغة في الانفاق وتبذير لأبعد الحدود.

وقدمت الدكتورة خلود في البداية ساعة من ماركة عالمية باهظة الثمن لزوجها أمين، لتفاجئه بالهدية الأخرى والتي كانت عبارة عن سيارة فيراري حمراء، واختتمت الهدايا بالكشف عن المسجد الذي يحمل اسم زوجها "أمين"، وتركت تعليقًا قالت فيه: " صارلي سنة ونصف ببني هالجامع من أجل أمين وكنت اتمنى يخلص قيل ميلاده، والحمدلله تحققت امنيتي".

وكانت هذه الهدايا التي

انتشرت صورها عبر مواقع التواصل قد جذبت أنظار عدد كبير من المتابعين، وعلق البعض بطريقة استنكارية حول مصدر كل هذه الأموال التي تجعل الدكتورة خلود تنفق هذا الكم منها فقط للاحتفال بعيد ميلاد زوجها.

وقد أكدت الفاشينيستا الكويتية سابقًا خلال إحدى اللقاءات التلفزيونية، أن مصدر أموالها يأتي مباشرة من عملها في الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي، لافتة أنها تجني الكثير من المال بسبب ذلك.

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