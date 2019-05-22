نادين نجيم ترد على اتهامات عدم تنوع أدوارها الفنية

ردتّ الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، على الاتهامات التي وجهها لها متابعو موقع التغريدات "تويتر"، بعدم تنوع أدوارها الفنية، موضحًة أن الكل يعرف ماذا قدمت وكيف تنوعت في أدوارها، مشددّة على أن "الحلوين كتار والناجحين قلال".

وأعربت نادين نجيم، عن حُزنها بسبب التعب الذي قدمته طوال السنوات الماضية، ثم تأتي الاتهامات بأنها لم تتنوع في أدوارها، حيث كتبت نادين، تغريدة لها ردت فيها على أحد النقاد، وقالت: "يا ديعان التعب ويا ديعان كل هل السنين بهيك حكي".

وأضافت بطلة مسلسل "خمسة ونص": "ما رح أحكي عن أدواري، سمرا، ونص يوم، ولو، وعشق النساء، وووو لأنه موجودين، والكل بيعرف أنا شو قدمت وشو نوعت، وما وصلت لهون بجمالي أبدًا، الحلوين كتار والناجحين قلال".

يأتي هذا بعدما تداول رواد موقع "تويتر"، مقطعا من حوار صحفي أجراه المنتج اللبناني صادق الصبّاح مع إحدى المجلات، يكشف فيه عن كيفية اختياره للعمل الذي يقدمه وسط كل هذه المنافسة، حيث أوضح المنتج اللبناني، أن المعلن والمحطة هو من يحدد طبيعة العمل.

وضرب "الصباح"، مثلًا بالفنانة نادين نجيم، وأن الجمهور يحب أن يراها صبية لديها مقومات جمالية تليق بها الأناقة، تَعشق وتُعشق حتى لو كان الحب مستحيلًا.

وشارك أحد النقاد، هذه الإجابة، عبر حسابه، وهكتب: "مع احترامي لرأي المنتج صادق الصباح بموقع سيدتي بس نادين نسيب نجيم، وصلت لمرحلة صار لازم تنوع بأدائها وتاخد أدوار أصعب تفرجي إمكانياتها كممثلة".

وتابع: "مافيك تحصرها بس بأدوار الجميلة والأنيقة ويلي بتحب وتنحب، وع فكرة إذا بتعمل برمة ع مواقع التواصل بتعرف إنو الجمهور مش عاوز كدة عايز التجديد".

وبعد رد نادين، على هذا التعليق، تفاعل متابعوها معها إذ قال أحدهم: "ماحدا عندو شك إنك ممثلة بارعة ومش جمالك نجحك بس أنا كمان حابب أشوفك غير إنك حلوي وعلى طول تنان بيختلفوا علييكي شي متل نص يوم كان بقمه الروعة"، وردت قائلًة: "جمالي ثانوي وأدواري بتثبت".

وأضافت متابعة: "كل المسلسلات آخر فترة نفس الشخصية بكل مكان، نحن الجمهور عم نقلك هيك لانو عنجد هيك"، وجاء رد نادين، عليها بأنها لم تشاهد أعمالها فقالت: "هلىء متأكدة إنك مش حاضرة ولا مسلسل بخصني، ببعتلك هني dvd".

فقالت المتابعة: "غلطانة والله أنا متابعة كل شي وكل المسلسلات وماعم أحكي بهجوم متل ما أنت عم تحكي، بس لازم نتهدا شوي ونسمع رأي الجمهور مو غلط، بالنهاية العمل يلي عم تقدميه راينا إلو دور فيه كمان".

فيما أثنى بعض المتابعين على أدوارها، وطالبها آخرون بعدم الرد على مثل هكذا أمور، واصفين هذه الآراء بـ"التافهة".

يُذكر أن نادين نجيم، تشارك في رمضان الجاري بمسلسل "خمسة ونص"، وهو من بطولتها ويشاركها قصي خولي، معتصم النهار، رفيق علي أحمد ورولى حمادة، وتدور الأحداث حول طبيبة مشهورة تعيش بين الحب والمال والجمال، ولكن اللحظات الجميلة لا تدوم إذ تجد نفسها وسط لعبة سياسية وصراع يتخلله الخيانة والمؤامرة.

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