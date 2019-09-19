إليسا توجه رسالة لجمهورها بشأن علاقتها مع نوال الزغبي ونجوى كرم!

وجهت الفنانة اللبنانية إليسا رسالة إلى متابعيها وجمهورها في الوطن العربي، حسمت من خلالها طبيعة علاقتها بالنجمتين نوال الزغبي ونجوى كرم، في ظل تعاقدهن مع شركة إنتاج واحدة وهي "روتانا" للصوتيات والمرئيات.

وكانت إليسا ونوال قد تصالحتا في عزاء المخرج الكبير سيمون أسمر، وأكدت النجمتان على الصلح الذي تم بينهما، وانتهاء الخلافات السابقة.

وعلقت إليسا عبر حسابها الشخصي على "تويتر" على مقطع فيديو تحدثت فيه الفنانة نوال الزغبي عن الصلح بينهما، قائلة: "على أمل ما بقا حدا يعمل دراما ويخترع أخبار ويبني روايات".

وأضافت: "أنا ونوال ونجوى ما بنا شي مع بعض وكل واحدة منا هيي نجمة روتانا الأولى. منيح أو بعيد؟".

على أمل ما بقا حدا يعمل دراما ويخترع أخبار ويبني روايات. أنا ونوال ونجوى ما بنا شي مع بعض وكل واحدة منا هيي نجمة روتانا الأولى. منيح أو بعيد؟ 😝 https://t.co/ex4IHJdSix — Elissa (@elissakh) September 17, 2019

يذكر أن مواقع التواصل الإجتماعي في الفترة الأخيرة شهدت جدلا كبيرًا بين جمهوري نوال الزغبي وإليسا، بعد إطلاق نوال ألبومها "كدة باي"، وتأكيد جمهورها إنه تفوق على ألبوم إليسا، فضلا عن بعض التعليقات السلبية بين النجمتين في لقاءات لهما، وقيام نوال بإلغاء متابعة إليسا، قبل أن تتصالحا وتعيد متابعة حسابها من جديد.

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