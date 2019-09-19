صفاء سلطان تستحوذ على قلوب متابعيها بأحدث إطلالة لها..(صورة)

بإطلالتها الساحرة وجمالها الأخّاذ، تمكنت الفنانة الأردنية صفاء سلطان من جذب انتباه الجمهور بعد مشاركتها لأحدث صورها عبر موقع إنستغرام، وكان البعض قد وصفها بـ"السندريلا" نظرًا إلى جمال الفستان الذي اختارته والذي كان مناسبًا لها تمامًا.

وظهرت صفاء سلطان عبر "ستوري" إنستغرام بفستان سهرة باللون الأبيض المائل للوردي، واختارت تسريحة مرفوعة لتتناسب مع الإطلالة، ولم تضع الكثير من الإكسسوارات واكتفت بارتداء خاتم فضي وحلق.

وكانت صفاء سلطان قد نشرت أيضًا فيديو عبر حسابها على إنستغرام ظهرت فيه مرتدية ذات الفستان، وعلى ما يبدو أنها كانت بصحبة عدد من صديقاتها، حيث تعالت صوت الضحكات في المقطع بعد قيامها بحركات طريفة عن طريق تقليد امرأة تقرأ الطالع.

وحلت مؤخرًا صفاء سلطان ضيفة على برنامج "أكلناها" مع الفنان باسم ياخور، وكانت حلقتها قد أثارت إعجاب عدد كبير من المتابعين للبرنامج، خاصة في المقطع الذي كانت تقلد فيه شخص يتكلم باللهجة الأردنية، حيث انتشر بشكل مكثف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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