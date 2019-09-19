رسالة مؤثرة من عاصي الحلاني إلى الراحل سيمون أسمر بعد تغيبه عن العزاء بسبب حادثة الحصان

فترة صعبة يعيشها الفنان اللبناني عاصي الحلاني، خاصة بعد تعرضه في الآونة الأخيرة لحادثة خطيرة أثناء ركوبه للفرس وسقوطه عنه وهو ما أدى إلى إصابته بكدمات وكسور وفقدان مؤقت للذاكرة، وبالتالي منعه ذلك الأمر من حضور جنازة وعزاء المخرج الراحل سيمون أسمر.

ولكن لم تكن الحالة الصحية الحرجة للفنان عاصي الحلاني حاجزًا أمام كلماته المؤثرة التي كتبها عبر حسابه على إنستغرام ووجهها إلى الراحل سيمون أسمر، حيث قام بمشاركة صورة قديمة من عام 1990 تجمعه مع المخرج الراحل وعلق قائلًا: " صورة من الذكريات الجميلة عام 1990، نهر العاصي بقاع لبنان بعلبك الهرمل، إنه سيمون أسمر! الرمز والمدرسة والمرجعية! ثالوث حب هو!".

وتابع: "كان مثال الأب الروحي لي في الفن والعطاء وفي الغناء على مسارح النجوم ومدارج البدايات، هو هكذا كان مساكب بيلسان خلود أرز وصلابة سنديان وفضاء يعبق بالحب والعبقرية".

وأضاف قائلًا: "رجل ومخرج مبدع حدائق ورد وعناوين جمال لعله من عجائب القدر ومن قسوته أن يسبقني إلى المشفى بيوم وألحقه أنا مصابا في اليوم الثاني إلى المستشفى نفسه، حيث كان فارس الإبداع الأسمري يصارع الموت وكنت أنا أقاوم الجروح من كبوة فرس فلم يمهلني القدر ألقاه وأقبل عيونه والتمس قلبه السمح الرحب".

واختتم رسالته: "فكان ان اختطفه الموت شعلة من نور ومنارة شاهدة على عصر وزمن جميل..سمون أسمر لأنني أحببتك بعظمة سأفتقدك كثيرًا أستاذاً كبيرًا وصانع نجوم..ومبدعًا، بصماتك تحاكي الشمس وتسكن الذاكرة".

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