إليسا في عيد ميلادها: انتصرت على سرطان الثدي.. وحوربت من مافيا الفن!

يصادف اليوم عيد ميلاد ملكة الإحساس الفنانة اللبنانية "إليسا" التي أبكت وأفرحت العالم برومنسيتها وأغانيها وكانت مصدر الأمل بين العشاق وبين معجبينها وكانوا مصدر قوتها في أصعب ظروفها.

لم يكن العام الماضي أفضل سنوات حياة إليسا بعد إعلان إصابتها بسرطان الثدي ورحلة علاجها الصعبة والتي لا تزال تتعافى من أثارها إلى يومنا هذا، لكن من جهة أخرى تمكنت الفنانة من أن ترى محبتها في عيون معجبينها وعيون الفنانيين الذين دعموها في محنتها مما جعلها أقوى وتحارب من أجلهم ومن أجل نفسها.

بعد طرح ألبومها "إلى كل اللي بحبوني" الذي حقق نجاح وإنتشار واسع على غرار ألبوماتها السابقة وتصدر المبيعات والإستماع على التطبيقات الموسيقية، اختارت ملكة الإحساس أن تختتم السنة بتجديد أغنية الشحرورة اللبنانية "صباح" وإطلاقها كفيديو كليب، وتضمن الفيديو مشاهد من رحلة علاج إليسا وفرحتها بإعلان شفائها من المرض ودعم عائلتها ومحبينها لها.

حولت إليسا رحلة علاجها إلى قصة نجاح لتشاركها مع النساء، كما قامت بحملات توعية ضد "سرطان الثدي" كان أولها في "منتدى دبي الصحي" وتبعتها بإطلاق خط مجوهرت تحت إسم "Never Give Up" الذي يعود ريعه لمصابين السرطان.

إليسا التي تحارب من قبل مافيا الفن حسب تصريحات سابقة لها،أعلنت أن الألبوم القادم سيكون أخر ألبوماتها الغنائية، مما أحزن محبينها وأضدقائها في الوسط الفني، بدورها طلبت منهم أن يستمتعوا بالألبوم القادم وأن لا يفكروا بالموضوع وأنها سوف تجد الحل مع الوقت.

ومؤخرًا أظهرت إليسا موقفا قويا وصارما بخصوص الوضع السياسي الذي يمر به بلدها لبنان والمظاهرات، لتكون عنصر قوي ومؤثر، وتطلق تغريدات تطالب بمحاسبة جميع الفاسيدين والأحزاب دون التحيز لأحد تحت شعار "كلن يعني كلن"، ولاقت تغريداتها رواجا كبيرا وتأيداً ولم تكتف بالتغريدات وشاركت بالمظاهرات جنبا إلى جنب مع المواطنين .

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