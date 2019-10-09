روبي تحتفل بعيد ميلادها الـ38.. رغم ابتعادها عن الغناء الجمهور لن ينسى "ليه بداري كده"!

"ليه بداري كده.. ولا هو داري كده"

كلمات قد تبدو بلا معنى عند قرأتها، لكنها محفورة بذاكرة العديد بصوت سمراء مصر المطربة "روبي" خاصة الكليب الخاص به والذي كان سبب شهرة روبي بسبب رقصها على الآلة الرياضية.

صادف يوم أمي الثلاثاء الـ 8 من شهر أكتوبر عيد ميلاد الفنانة والممثلة المصرية "روبي" الـ 38، والتي خطفت قلوب جيل الألفينات بأغانيها وفيديوهاتها المصورة وجمالها الفرعوني.

نجمة "ليه بداري كده" ما زال اسمها حاضرًا إلى يومنا هذا رغم قلة أعمالها الغنائية واتجاها بشكل أكبر للتمثيل، وسط استياء الجمهور من ابتعادها عن الغناء ومطالبات لعودتها، إلا أن الفنانة المصرية اختارت أن تركز على جانب التمثيل وكان أخرها فيلم "حملة فرعون" وظهرت في فيديو كليب ترويجي من غناء الفنانة اللبنانية إليسا تحت إسم "we".

وما زال اسم روبي حاضرًا ويتصدر محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي وكان من بين المواضيع التي تصدرت في الأشهر الأخيرة "قصة شعرها الجديدة"، اذ تخلت الفنانة المصرية عن شعرها الأسود الطويل واختارت قصة جديدة بشعر قصير جدًا جعلها حديث السوشال ميديا، وكانت قد انتشرت صورة للفنانة وهي تقرأ كتاب من خلال دورها في مسلسل "أهو ده اللي صار" وعلق الجمهور عليها "روبي تبحث عن الأسباب التي جعلته يداري كده".

أما فيما يتعلق بحياتها العاطفية، واجهت روبي الكثير من المطبات بعد زواجها من المخرج "سامح عبد العزيز" بعد علاقة حب دامت 5 سنوات انتهت بالزواج في عام 2014. ثمرة هذه الزواج كانت إبنتهما الوحيدة "طيبة". وانتهى زواج روبي بعد طلب الطلاق للمرة الثانية نتيجة الخلافات.

في عيد ميلادها نتمنى لها النجاح والصحة، ونأمل أن تفاجئنا وتفاجئ معجبينها بعمل غنائي جديد يعيدها للساحة الغنائية التي تنتظر عودتها بفارغ الصبر.

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