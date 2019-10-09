"طباخ الريس" أشهر أفلامه ودفع ثمن مواقفه السياسية.. أبرز المحطات في حياة الفنان الراحل طلعت زكريا

فقد الوسط الفني في مصر والعالم العربي منذ قليل، واحدًا من أبرز نجوم الكوميديا في العقدين الأخيرين، وهو الفنان المصري طلعت زكريا الذي توفي عن عمر ناهز 59 عامًا بعد ساعات من تعرضه لوعكة صحية مفاجئة ونقله للمستشفى.

ويرصد "البوابة" أبرز المحطات في حياة الفنان الراحل فإلى السطور القادمة:

نشأته

ولد طلعت زكريا في محافظة الإسكندرية 18 ديسمبر 1960، وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج عام 1984.

بدأ مشواره الفني على المسرح حيث التحق بفرقة الإسكندرية المسرحية وقصر ثقافة "الحرية"، وقدم العديد من المسرحيات.

أعماله الفنية

يعد فيلم "طباخ الريس" أشهر أعماله الفنية وأنجحها من حيث الإيرادات، حيث تم عرضه عام 2008، وشارك فيه كأول بطولة مطلقة له.

ومن بين الأعمال التي قدمها في السينما "الفيل في المنديل" و"كلام في الحب" و"قصة الحي الشعبي" و"صياد اليمام" و"السيد أبو العربي وصل" و"أبو علي" و"عوكل" و"غبي منه فيه" و"إوعى وشك" و"حرامية في تايلاند" و"كلم ماما" و"التجربة الدنماركية" و"حرامية في كي جي تو" و"جاءنا البيان التالي".

وفي المسرح قدم "البعبع"، "دو ري مي فاصوليا"، "وراء كل مجنون امرأة"، "كحيون ربح المليون"، "سكر هانم"، "بابا جاب موز".

وفي الدراما شارك في مسلسلات "مبروك جالك قلق" و"العراف" و"من غير ميعاد" و"ضبط وإحضار" "جوز ماما" و"الزيبق".

وكانت له تجارب في عالم البرامج، حيث شارك في برامج المقالب "إديني عقلك" والبرنامج الكوميدي "طبخة وضحكة".

معاناته مع المرض

تعرض طلعت زكريا لأزمة صحية خطيرة في عام 2007 حيث أصيب بالتهاب في أحد شرايين المخ مما أدى إلى إصابته بغيبوبة لأكثر من شهرين، لكنه تعافى منها وعاد للتمثيل، إلا أنه فقد الكثير من وزنه بعدها.

زيجاته

تزوج مرتين الأولى من سيدة خارج الوسط الفني، وأنجب منها عمر وأميمة التي تعمل في مجال التمثيل، والثانية من والدة الفنانة هنا الزاهد "شيرين المنزلاوي" لكنهما انفصلا.

آرائه السياسية

تعرض طلعت زكريا لهجوم حاد إبان ثورة 25 يناير 2011 في مصر، بسبب معارضته الشديدة لها وتأييده للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

وكان الفنان الراحل قد وجه اتهامات حينها للشباب المشاركين في الثورة بميدان التحرير بتعاطي المخدرات وممارسة الرذيلة.

وتأثرت نجومية طلعت زكريا بآرائه السياسية وموقفه من ثورة يناير، حيث غاب مدة طويلة عن تقديم أعمال فنية بعد الثورة، كما أنه لم يحقق نجاحًا يضاهي "طباخ الريس".

آخر أعماله

آخر أعمال الفنان طلعت زكريا فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ"، بطولة ريم البارودي ونرمين ماهر وبيومي فؤاد وكريم أبوزيد ورامي غيط وأميمة طلعت زكريا وتأليف محمد فضل وإخراج محمد سعيد.

أعمال لم ترى النور بعد

انتهى طلعت مؤخرًا من تصوير فيلم جديد بعنوان "الموقف"، بمشاركة منة فضالي ومحمد رضا وريكو وإخراج ممدوح زكي، كما تعاقد على فيلم ”الخوذه“، الذي كان من المقرر أن يجمعه بابنته إيمي.

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