إليسا ومايا دياب أبرزهم.. نجوم لبنان يشاركون في العصيان المدني والتظاهر ضد الحكومة

أعلن نجوم لبنان دعمهم الكامل للعصيان المدني والمشاركة فيه، احتجاجا على فرض الحكومة ضرائب جديدة، وغضبًا على حرائق لبنان التي قضت على الأخضر واليابس.

وقررت الفنانة مايا دياب النزول إلى شوارع لبنان وطالبت كل محبيها بالدعم والنزول لنجاح العصيان، حيث غردت عبر حسابها الشخصي بتويتر قائلة: ‏"أنا جاهزة للنزول إلى الشارع مين متلي؟؟".



كما علقت الفنانة اللبنانية إليسا على المظاهرات الحاشدة التي يشهدها لبنان اليوم بعد فرض الحكومة ضرائب جديدة، عبر حسابها بـ"تويتر": "الشعب موجوع ومقهور وجوعان.. أقل شي ينزل عالطريق لأنو ما بقا يتحمل اللي عم يصير".

وتابعت: "نحن بأسوأ حالة اقتصادية واجتماعية من وقت الحرب وإذا الناس بدها تعمل ثورة هيدا أقل شي ممكن تعملو".

وأضافت قائلة في تدوينة أخرى: "عم تابع أخبار بيروت وأهلها بفخر، رغم إنو مظاهر الشغب واضح إنها مش من شغل الشباب الأوادم اللي عم يطالبو بحياة كريمة. صار الوقت تا الناس تستعيد شوي من كرامتها".



فيما نشرت الفنانة أمل حجازي، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستغرام"، تدوينة تدعو بها للعصيان المدني، ردًا على الحرائق التي اجتاحت لبنان الأيام الماضية.

وكتبت أمل حجازي في تعليقها: "نعم للعصيان المدني لأجل كرامتنا ولأجل لبنان، يوم 28 أكتوبر 2019



‏في نفس السياق قالت الفنانة كارول سماحة عبر حسابها الشخصي بـ"تويتر": "من يوم اللي خلقت بلبنان لتاريخ هالحظة: هاي أول مرة بشهد تظاهرة لبنانية حقيقية وجدية!! مش لدعم زعيم أو حزب أو حركة أو تيار أو طائفة".

وأضافت قائلة: "بتمنى لما تجي إنتخابات جديدة ما حدا ينسى السبب الاساسي ليش تظاهر اليوم وبشو عم بطالب لبنان".