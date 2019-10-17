ملحم زين: الناس ما معها مصاري.. وجاري البحث عن بلد!

افتتح الإعلامي اللبناني "هشام حداد" الموسم الجديد من برنامج "لهون وبس" باستضافة ريس الأغنية اللبنانية "ملحم زين" بعد محاولات ملحة منذ 5 مواسم كما أعلن حداد.

وتحدث ملحم خلال الحلقة عن الـ Mini Album الذي أصدره مؤخرًا تحت إسم "لهون وبس" وأنه ابتعد قليلا عن أغاني الدبكة التي كان يقدمها لأنه أراد التغيير في الألبوم وتجربة ألوان جديدة.

في نفس السياق أكد الفنان أنه لا يفضل الألبوم المكون من 10 أغاني وأكثر لأن الجمهور سوف يستمع لـ 4 أو 5 أغاني من الألبوم وستظلم باقي الأغاني.

وعند سؤاله عن موهبة "وديع الشيخ" أكد أنه يمتلك صوت جميل لكن يجب أن يبدأ العمل على تحسين صورته أمام الإعلام.

وحين خير بين الغناء في الفندق أو النادي الليلي أجاب بثقة أن فكرة الغناء في الفنادق سوف تختفي بعد فترة "لأن العالم ما معها مصاري" وسوف يكون من الصعب على الفنان أن يملأ الطاولات، أما النادي الليلي فإن تكلفته أقل وفي متناول الجميع تقريبا.

اما فيما يخص السياسة، أكد أنه كان ضد أغنية راغب علامة "طار البلد" التي تلقى بسببها راغب تهديدات بالقتل، لكن بعد الاستماع شخصيا لرأي راغب أصبح داعما له وفهم وجهة نظره وأكد أنه لا يمانع غنائها لو طرحت عليه.

وأكد ملحم أنه في صدد تحضير أغنية تحت إسم "جاري البحث عن بلد" ويقول مطلعها:

جاري البحث عن بلد

الي بشوفوا يقلي

بلكي إبني أو إبنوا لإبني

معقول يشوفوا

في نفس السياق كشف ملحم عن كرهه للعنصرية وقال أنه يجب الابتعاد عنها لأننا كلنا أخوة، وانه لا يمانع غناء أي لهجة إذا أعجبه اللحن.

وسأل هشان الفنان اللبناني "أبو علي "عن رأيه في العلاقات الجنسية قبل الزواج، ليجيب انا ضده ديناً وشرعاً وأخلاقاً أما في ما يخص مثليي الجنس "أنا ضده دينياً، لكن لا أمانع تواجدهم في حياتي إنها حرية شخصية".

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