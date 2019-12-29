إليكم موعد انطلاق أولى حلقات الموسم الثالث لـ The voice kids (فيديو)

شاركت الصفحة الرّسميّة لبرنامج المواهب الغنائية "ذا فويس كيدز" The voice kids عبر موقع "فيسبوك" المتابعين مقطع فيديو ظهرت فيه المذيعة ناردين فرج تقول: "أصوات رائعة هتشوفوها في الموسم الثالث من ذا فويس كيدز ولازم تتابعونا".

وظهر في الفيديو أيضًا أعضاء لجنة تحكيم البرنامج وهم الفنانين نانسي عجرم ومحمد حماقي وعاصي الحلاني، وتم التعليق على المقطع بالإعلان عن موعد انطلاق أولى الحلقات وجاء فيه: "مواهب شابة ستغني من جديد على مسرح MBC The Voice Kids"" ترقبوا الحلقة الأولى السبت 4 يناير الساعة 9:30م بتوقيت السعودية".

وأعرب العديد من المتابعين من خلال التعليقات التي تركوها على المقطع بأنهم في انتظار عرض حلقات هذا البرنامج وخاصًة بعدما شهدت لجنة التحكيم تغييرات جذرية، معربين عن أملهم في ظهور مواهب استثنائية بالبرنامج هذا الموسم.

وكانت الصفحة الرّسميّة الخاصّة ببرنامج المواهب "The voice kids" قد أعلنت عبر حسابها على موقع "تويتر"، عن أعضاء لجنة الموسم الجديد رسميًا وهم الفنان اللبنانيّ عاصي الحلاني، والفنان المصريّ محمد حماقي، مع بقاء الفنانة اللبنانية نانسي عجرم ضمن أعضاء اللّجنة.

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