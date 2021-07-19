إليك آخر التطورات الصحية في حالة ياسمين عبد العزيز .. والرئيس السيسي يتدخل للمساعدة!

ما تزال أخبار الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز تتصدر موقع البحث "غوغل" عقب تعرضها لخطأ طبي أدخلها في غيبوبة.

دخلت ياسمين عبد العزيز إلى المشفى لإجراء عملية جراحية لمعالجة تكيس المبايض، إلَّا أنها تعرضت لمضاعفات صحية مما دفع الأطباء إلى إزالة جزء من أمعائها؛ ما سبب دخولها في غيبوبة ووضعها في العناية المركزة نتيجة ما يسمى "صدمة تسممية".

ياسمين عبد العزيز تستفيق من الغيبوبة

واستمرت غيبوبة عبد العزيز 14 ساعة، حيث كتب الفنان المصري تامر مجدي عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "ياسمين دخلت في غيبوبة تامة بقالها 14 ساعة بسبب خطأ طبي أثناء إجرائها عملية، أرجوكم أرجوكم ادعو لها.. الدعاء بيغير الأقدار.. ألطف بيها يارب".

وحول آخر المستجدات الطبية، أشار الإعلامي سيد علي أن ياسمين عبد العزيز تعرَّضت لخطأ طبي أدى إلى إصابتها بتلوث بكتيري، وهو أمر وارد الحدوث، لكنها في حالة أفضل وتتماثل للشفاء، كما أفاقت من غيبوبتها.

من جهته، نشر الفنان المصري أحمد العوضي، زوج ياسمين عبد العزيز، عبر حسابه على موقع "فيسبوك" منشور، جاء فيه: " يا جماعه بعد اذنكم .. اي تصريح عن الحاله عن طريقي فقط ... وانا مقلتش اي تصريح عن حالة ياسمين غير اني طلبت منكم دعواتكم .. وتمنياتكم لها بالشفاء العاجل.. هي في الرعايه دلوقتي ومحتاجه دعواتكم .. دي كفايه انها تهون عليها".

الرئيس السيسي يتدخل في حالة ياسمين عبد العزيز

..دعاوتكم في يوم عرفه جزاكم الله خير." وكشف شقيق الفنان، وائل عبد العزيز، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أرسل فريق طبي لمتابعة حالة شقيقته، ونشر تغريدة جاء فيها: "نشكر سياده رئيس الجمهوريه السيد / عبد الفتاح السيسي والد لكل المصريين علي إرسال فريق طبي متكامل لمتابعه الحاله والإشراف علي أطباء إجراء العمليه آملين من الله عز وجل الشفاء العاجل لبنتنا..دعاوتكم في يوم عرفه جزاكم الله خير."

شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف خطورة وضعها

وفي وقت سابق، كشف شقيق النجمة، الفنان وائل عبد العزيز، عن آخر التطورات الصحية لشقيقته بعد خضوعها للعملية، ونشر عبر حسابه على موقع "فيسبوك" منشور، جاء فيه: "صباح الخير.. انا كل الي هقدر اقوله دالواقتي ادعوا لياسمين حالتها خطره".

ولم يكشف وائل عبد العزيز عن أي معلومات جديدة حول أسباب خضوعها لعملية جراحية وما هي طبيعتها، بل اكتفى بطلب الدعاء من معجبيها.

أحمد العوضي ورسالة مؤثرة لزوجته ياسمين عبد العزيز



من جهة أخرى، شارك حمد العوضي رسائلة مؤثرة وجهها لزوجته التي ترقد في المشفى عبر حسابه على "فيسبوك"، جاء فيه: "يمكن ببان قدامكم دايما قوي، لكن الحقيقة أنا دلوقتي أضعف إنسان على وجه الأرض عشان أنا روحي مش معايا، أنا ضعيف جدًا من غيرك انتي لازم تبقي كويسة ولازم تقومي بالسلامة، أنا لأول مرة اكتب من غير ما أكون مفكر أنا بكتب إيه وهكتب إيه، بس انتي هتقومي إن شاء الله بإذن الله عشان انتي وعداني وعد وهتتفذيه".

وتابع في رسالته المؤثرة لزوجته: "انا عاوزك تبقي كويسة وتقومي عشان أقولك أني لو كنت ببينلك أني بحبك مرة فالحقيقي واللي جوايا إني بحبك ألف مرة، وأنا دلوقتي مش قوي زي ما انتي بتشوفيني أنا دلوقتي ضعيف ضعيف جدًا.. لحد ما تقوميلي تاني عشان زي ما انتي بتاخدي قوتك مني انا كمان باخد قوتي منك.. قومي عشان أنا بحبك".

وأضاف: "بحبك أكتر بكتيير من كل الكلام اللي أنا كتبته أكتر بكتير من كل اللي عدينا بيه مع بعض من أيام حلوة ومواقف صعبة مرت علينا.. أكتر بكتير حتي من الموقف اللي إحنا فيه دلوقتي.. أنا بحبك ".



واختتم كلامه بطلب من محبيهم: "ادعوا لها تقوم بالسلامة زي ما أنتو دايما بتدعولها بالنجاح والتوفيق.. هي دلوقتي محتاجة دعواتكم".

وفي وقت سابق، لمَّح العوضي إلى أن ياسمين عيد العزيز ستجري عملية في منشور قصير، جاء فيه: "الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين.. هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم.. اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء، اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفيها وعافيها.".



