حلا شيحة تثير الجدل بطريقة تمنيها الشفاء لـ ياسمين عبد العزيز!

شاركت الممثلة المصرية حلا شيحة صُورة لزميلتها الممثلة ياسمين عبد العزيز تتمنى لها من خلالها الشفاء بعد تعرض الأخيرة لوعكة صحية.

الصُورة التي اختارتها شيحة لـ ياسمين كانت من مناسك الحج أو العمرة وأرفقتها بتعليق "اللهم رب الناس أذهب البأس اشفِ ياسمين عبد العزيز شفاء لا يغادر سقما ولا الما إنك انت الشافي سبحانك يا رب العالمين. معرفتش انزل لها صورة ايه و انا بدعيلها ملقتش احلي من الصورة دي قمر فيهاربنا يشفيها و يعافيها بحبها اوي اوي اوي و يارب تقوم بالسلامة و تبقي زي الفل يارب يارب يارب بدعيلها من قلبي يا ياسمينو يا قمر".

الجملة والتي جاء فيها "ملقتش احلي من الصورة دي قمر" اعتبرها الجمهور لطشة لكل من ينتقدها على أوضاعها النفسية ما بين إرتداء الحجاب والتخلي عنه خاصةً مع تصريحها الأخير والذي طالبت فيه زملائها أن يتركوا الفن لأنه طريق الفتنة، وكان من بين تعليقات الجمهور "هو الله ما هداش غيرها… متتهدي يا حلا"..وتابع آخر "البنت دي مش عارفة راسها من رجليها"!

يذكر أن حلا كانت قد فتحت الهجوم على زميلها تامر حسني منذ أيام بعد أن شارك فيديو خاص من فيلم "مش أنا" والذي جمعهما معاً قبل زواج شيحة من الداعية معز مسعود. وحول سبب الهجوم كان أن هذه اللقطات ندمت عليها وقبل توبتها وتابعت أنها طلبت من تامر حذفها أو عدم التركيز عليها لأنها أعلنت توبتها.

حسني بدوره لم يلتزم الصمت وأكد أنه متضايق من تصريحات شيحة وأنه بالفعل تم إزالة بعض اللقطات من العمل الذي جمعهما وأن هجومها لا مبرر له، وما زاد الطين بلة أن والد حلا شيحة اعتذر لـ تامر وأكد أن ابنته ليست بوعيها وأن دماغها مغسول.



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