ياسمين عبد العزيز مصابة بسحر أسود.. ومفسرة أحلام تكشف طريقة علاجها!

أثارت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز قلق معجبيها ومخاوفهم بعد خضوعها لعملية جراحية لإزالة تكيس المبايض، إلَّا أن خطأ طبي زاد من حالتها سوءًا وأدخلها في غيبوبة.

وبدأت التفسيرات والتكهنات حول الأسباب الحقيقية التي لدهور حالتها الصحية، حيث خرجت مفسرة الأحلام والمعالجة الروحانية أسماء بدوي في تصريح غريب من نوعه تزعن فيه تعرض ياسمين عبد العزيز إلى سحر أسود سبب لها تسمم في الدم.

وأشارت أسماء بدوي أن الطريقة المثلى لعلاجها هي بالرقية الشرعية، ونصحت برقيتها بآية النسف.

وشاركت بدوي عبر حسابها على "فيسبوك" منشور، جاء فيه: "عارفة انى هفتح على نفسى باب مالوش اول من اخر، بس عايزة اقولكم ان ياسمين عبدالعزيز اتعملها سحر اسود، وهذا النوع من الاسحار بيتعلق بالدم وتسميمه، ربنا ينجيها ويقومها بالسلامة، لو ممكن حد من الرقاة المعروفين يرقيها، ويرقيها بأية النسف من ضمن الايات."

وسارع رواد مواقع التواصل الاجتماعي للتعليق على منشورها، وانقسموا بين مصدق ومكذب، فكتب أحدهم: "طبعا كل حاجه بإذن الله لكن متوقع بعد المشاكل الاخيره كل شيء".

وعلَّق آخر مستذكرًا المشاكل التي واجهتها الفنانة خلال الفترة الأخيرة: "يا خبر اسود، ديه كارثة، أنا مكنتش بصدق بالسحر لكن فعلا تأكدت منه من واقع رأيته."

وطبعا وارد جدا بسبب الغل والحقد منها، الله ينتقم منهم وينجيها، نجها يااا رب والطف بها واهدها لكل ما يرضيك".

وكتب أحدهم: "بيبتى اكتبى الطريقة يمكن جوزها يقراها او حد من محلية ويحاول يساعدها ممكن هو ف الحال اللى فيها ما يعرفش يوصل لحد".

آخر التطورات الصحية لياسمين عبد العزيز

أشار الإعلامي سيد علي أن ياسمين عبد العزيز تعرَّضت لخطأ طبي، وهو أمر وارد الحدوث، لكنها في حالة أفضل وتتماثل للشفاء، كما أنها أفاقت من غيبوبتها.

ويجدر الإشارة إلى أن عبد العزيز خضعت لعملية جراحية في المبيض، لكنها تعرضت لمضاعفات عديدة اضطر بعدها الأطباء لإزال جزء من أمعائها.

من هي ياسمين بدوي؟

الجنسية: مصرية

الحالة الاجتماعية: متزوجة

الوظيفة: سيدة أعمال

بلد الاقامة: مصر

مدينة الاقامة: القاهرة

تاريخ الميلاد : ٢١‏/٦‏/١٩٩٣

اشتهرت ياسمين بدوي، البالغة من العمر 28 عامًا، على قدرتها في تفسير الأحلام، إلى جانب ذلك، تتطرق للحديث عن المواضيع السياسية والاقتصادية من بينها العملات الرقمية.