إليك أبرز إطلالات ختام مهرجان القاهرة السينمائي.. من صاحبة أجرأ فستان؟ (صور)

اشتعلت المنافسة بين الفنانات على السجادة الحمراء في ختام الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائي، حيث سعت كل منهن لخطف الأضواء من خلال التعاون مع أفضل مصممي الأزياء لانتقاء أجمل الفساتين.

ويرصد "البوابة" في التقرير التالي أبرز إطلالات حفل الختام فإلى السطور القادمة:

مي عمر

بعد السخرية الواسعة التي طالتها في حفل الافتتاح بسبب ارتدائها فستانًا له ذيل طويل جدًا من الريش أطلق عليه البعض "فستان البطانية"، قررت الفنانة المصرية مي عمر الرد على تلك السخرية بارتدائها فستانًا جريئًا، جاء قصيرًا وضيقًا للغاية، وتميز بفتحة صدر مثيرة.





مريم حسن

لاقت الفنانة اللبنانية مريم حسن انتقادات حادة على مواقع التواصل خلال الساعات الماضية بعد تداول صورها في حفل الختام.

وارتدت مريم فستانًا لامعًا بفتحة صدر واسعة، وكشفت من خلاله عن بطنها بطريقة مبالغ فيها أيضًا، ما تسبب في فتح النار عليها، خاصة أن إطلالتها تعد الأجرأ في المهرجان حتى الآن.

رانيا يوسف

خالفت الفنانة المصرية رانيا يوسف التوقعات، بعدما اعتادت على إثارة الجدل بفساتين جريئة، حيث جاءت إطلالتها هذه المرة خالية من الجرأة، فاعتمدت فستانًا طويلًا وبأكمام طويلة يمكن وصفه بـ"المحتشم".

ليلى علوي

تألقت الفنانة ليلي علوي على السجادة الحمراء بلوك هادئ ومميز، حيث ارتدت فستانًا طويلًا بصيحة "Off Shoulder"، باللون الكاشمير الغامق، وجاء التصميم بقصة ضيقة من الأعلى، مع تنورة مزينة بالطيات.

أمينة خليل

ظهرت الفنانة المصرية أمينة خليل بفستان أسود محتشم وأنيق، اعتمد على القماش اللامع لكنه منحها إطلالة مميزة ومختلفة على السجادة الحمراء.

هبة السيسي

نجحت هبة السيسي ملكة جمال مصر السابقة، في لفت الأنظار إليها، بإطلالة بيضاء وكشفت عن ظهرها بشكل مثير.

ريم الطايف "ريموشكا"

خرجت الفاشون بلوجر العالمية ريم الطايف الشهيرة بلقب "ريموشكا" عن المألوف خلال حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، حيث ارتدت فستان "المرآة" وهو عبارة عن قصاصات المرآة العاكسة باللون الفضي، واللافت في الفستان وجود فتحة صدر واسعة بشكل مبالغ فيه.

حلا شيحة

عادت الفنانة المصرية حلا شيحة لإطلالاتها المحتشمة في المهرجانات الفنية، حيث ارتدت فستانًا أزرق واسع، بدت خلاله في قمة تألقها.

هنا شيحة

خطفت هنا شيحة الأضواء في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي بإطلالتها الجذابة واللافتة، حيث ارتدت فستانًا باللون الأبيض طويل لا يوجد به منقوشات واعتمدت على تسريحة شعر جذابة ومكياج يتناسب مع إطلالتها المتميزة.

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