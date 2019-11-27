نجوم يواجهون شبح السجن والغرامة. .. آخرهم سمية الخشاب

يواجه عدد كبير من نجوم الفن، عقوبة السجن والغرامة، إما بسبب التهرب الضريبي أو إصدار شيكات بدون رصيد، الأمر الذي وضعهم تحت مقصلة القانون، لتصدر ضدهم أحكام بالسجن ما بين سنة ل٩ سنوات وغرامات مالية كبري

ويرصد البوابة أهم الفنانين الذين صدرت ضدهم أحكام بالحبس والغرامة.

سمية الخشاب "٣ سنوات"

صدمة كبيرة أصابت الفنانة سمية الخشاب بعد صدور حكم ضدها بالسجن لمدة ٣ أعوام فى قضية شيك بدون رصيد لصالح طليقها المطرب أحمد سعد، خاصة وأن وقت صدور الحكم كانت تكرم عن أعمالها في برشلونة.

ورغم أن سمية تنازلت عن حقوقها الزوجية لأحمد سعد مقابل الحصول على الطلاق، إلا أنها فوجئت بالحكم والذي حددت النيابة العامة جلسة جديدة للقضية يوم 7 ديسمبر، وإلزامها بدفع كفالة قدرها 50 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم.

وفي تصريحات تليفزيونية ، أعلنت أنها ستقيم دعوى نفقة ومتعة وستسجن أحمد سعد بشيك أخر معها.

أحمد عبد الله "سنتين"

كانت محكمة جنح أكتوبر، قضت بحبس الفنان أحمد عبدالله محمود، نجل الفنان الراحل عبد الله محمود، لمدة عامين، لإدانته بخيانة الأمانة، في الدعوى المقامة ضده من زوجته الفنانة السورية سارة نخلة.

وكانت ذات المحكمة أصدرت حكما غيابيا بمعاقبة أحمد عبدالله، بالحبس لذات المدة، ثم قام بعمل معارضة على الحكم، وصدر بحقه الحكم المتقدم "حضوريا".

بوسي "٩ سنوات"

تواجه الفنانة بوسي أحكاما بالحبس في قضايا شيكات بدون رصيد، فقد صدر ضدها حكم قضائي بالحبس 9 سنوات، لاتهامها بتحرير شيكات دون رصيد قيمتها 30 مليون جنيه، وذلك في القضيتين المقيدتين برقم 21034 سنة 2015، والأخرى المقيدة برقم 20353 سنة 2015 لصالح زوجها السابق وليد فطين.

وبعد التصالح وسداد المبلغ فوجئت بصدور حكم جديد عن محكمة جنح الهرم غيابيا، ، بنفس حيثيات الحكم الصادر بحقها سابقا، ومن المنتظر أن تمر بوسي بنفس معاناة القضية السابقة التي انتهت بالتصالح مع دفع 550 ألف جنيه، الغرامة التي قضت بها محكمة جنح مستأنف النزهة، بعد قبولها الاستئناف المقدم من المطربة بوسي على حكم حبسها.

وبالوقت نفسه، كانت محكمة جنح التهرب الضريبي،أصدرت قرارا بتأجيل محاكمة بوسي في اتهامها بالتهرب من سداد مبلغ مليون و827 ألف جنيه خاصة بالضرائب، إلى 30 سبتمبر القادم لتقديم ما يفيد سداد المبلغ والتصالح مع الضرائب.

سعد الصغير "سنة مع الإيقاف"

أيدت محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبي، الحكم الصادر في ابريل الماضي، بحبس المطرب الشعبي سعد الصغير لمدة سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ، لإدانته بالتهرب من سداد مليون و320 ألف جنيه، كضرائب على أعماله الفنية، وجاء حكم التأييد بعد رفض الاستئناف المقدم من المطرب المتهم. ‌

وأسندت النيابة للصغير، تهم التهرب وإخفاء إدارة عمله في الفترة من 2007 إلى 2015، مع شركات "القاهرة والنَّاس، mbc، سيجما للإعلام، النهار، والسبكي للإنتاج الفني"، فضلا عن عدد من الحفلات الغنائية بعدد من الفنادق الكبرى، وقررت إحالته للمحاكمة الجنائية، حيث صدر حكم أول درجة، في أبريل الماضي، بالحبس لمدة سنة واحدة، قبل أن تؤيده المحكمة الأعلى.

أحمد الفيشاوي" شهر"

كما قضت محكمة جنوب القاهرة بحبس الفنان أحمد الفيشاوى لمدة شهر، لامتناعه عن سداد متجمد نفقة ابنته "لينا" من طليقته "هند الحناوي" فى الدعوى المقيدة برقم 86 سنة 2019 أسرة الخليفة.

وكان شعبان سعيد المحامى وكيلًا عن هند الحناوى أقام دعوة متجمد نفقة ضد طليقها الفنان أحمد الفيشاوى؛ لامتناعه عن سداد النفقة المقررة لصالح ابنته "لينا" والمقدرة بـ234600 ألف جنيه، والصادر بها حكم قضائى واجب النفاذ، رغم إعلانه بأمر الدفع، وورد التحريات التى تثبت قدرته على الدفع.

وقال المحامي ، إن الحكم الصادر ضد "الفيشاوى"، واجب النفاذ ولا يجوز الطعن عليه، وأنه فى حالة القبض عليه؛ سيكون ملزم بتنفيذ الحكم الصادر ضده، أو دفع متجمد النفقة لابنته.

تامر عاشور "سنة"

صدر حكم بالحبس سنة ضد المطرب تامر عاشور والكفالة 10 آلاف جنيه، في اتهامه بالتهرب الضريبى، وتغريمه ما يعادل قيمة الضريبة المستحقة عليه.

قدم تامر عاشور استئناف على الحكم الصادر وحددت محكمة جنح التهرب الضريبى، جلسة ٣٠ ديسمبر للحكم النهائي.

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