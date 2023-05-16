إليك قائمة أعمال هشام شربتجي.. "مرايا"و "عيلة 5 نجوم" أبرزها

ترك المخرج السوري الراحل هشام شربتجي بصمة كبيرة في عالم الدراما، وكان جزءًا لا يتجزأ من ذاكرة المشاهد العربي بأعماله الكوميدية المميزة التي كانت حاضرة في كل منزل عربي.

وبدأ المخرج إنطلاقته مع الفنان ياسر العظمة بإخراج سلسلة مسلسل الكوميدي الشهير "مرايا" ،كما قدَّم عشرات المسلسلات التلفزيونية ، متخصصًا بكتابة المسلسلات الكوميدية السورية مثل "أحلام أبو الهنا" و"بقعة ضوء"، وغيرها.

أعمال هشام شربتجي

أعمال هشام شربتجي الكوميدية

مرايا 84 (1984)

مرايا 86 (1986)

مرايا 88 (1988)

البناء 22 (1990)

مرايا 91 (1991)

عيلة خمس نجوم (1994)

يوميات مدير عام (1995)

عيلة ست نجوم (1996)

أحلام أبو الهنا (1996)

عيلة 7 نجوم (1997)

يوميات جميل وهناء (1997)

عيلة 8 نجوم (1998)

بطل من هذا الزمان (1999)

مبروك 2001

أنت عمري (2001)

صراع الزمن (2002)

بنات اكريكوز (2002)

قلة ذوق وكثرة غلبة (2002)

بقعة ضوء 5 (2005)مرايا (2006)

طاش ماطاش 16 (2009)

أزمة عائلية (2013)

أعمال هشام شربتجي الدرامية

إلى جانب أعماله الكوميدية، أخرج شربتجي أعمالًا درامية، واجتماعية، ورومانسية لقيت صدًا كبير، من بينها: "