ياسر العظمة في نعي هشام شربتجي: "في يوم ميلادي يرحل عنا صديق عزيز"

نعى الفنان السوري ياسر العظمة زميله المخرج الراحل هشام شربتجي الذي تزامن وفاته يوم ميلاده، الذي يصادف اليوم قالموافق 16 مايو،

ياسر العظمة ينعي هشام شربتجي

وشارك العظمة صورة قديمه تجمعه مع هشام عبر حسابه في "إنستغرام"، أرفقها بتعليق: "في يوم ميلادي يرحل عنا صديق عزيز ، بدأنا معاً مسيرة الفن الاحترافي الطويل ، فاستعذبنا البدايات ، واقتحمنا الدروب الشائكة، وأذللنا الكثير من المصاعب ، ومهدنا الطريق الوعر امام من مشى معنا أو بعدنا في ذات الطريق".

وأضاف: "رحمة الله عليك ياصديقي الغالي هشام.. وتعازيَّ الحارة لابنته المخرجة الشابة رشا شربتجي ، ولابنه المخرج والمصور يزن ، ولكافة أسرته وأقربائه.. اسكنه الله فسيح جنانه ،وغفر ذنوبه جميعاً ، وماالبقاء الا لوجه الله تعالى".

وفاة المخرج السوري هشام شربتجي



أعلنت نقابة الفنانين في سوريا وفاة المخرج السوري الشهير هشام شربتجي والد المخرجة رشا شربتحي عن 75 عامًا، ونشرت الصفحة الرسمية للنقابة صورة المخرج الراحل وأرفقتها بتعليق: "فرع دمشق لنقابة الفنانين ينعي اليكم وفاة الزميل المخرج القدير هشام شربتجي إنا لله و إنا إليه راجعون".

عانى المخرج السوري في السنوات الأخيرة من حياته بسبب حالته الصحية، حيث أدخل العناية المركزة أكثر من مرة بسبب تدهور وضعه الصحي، وكانت العديد من الشائعات قد انتشرت قبل مدة عن وفاة المخرج السوري وحرصت ابنته رشا على نفيها باستمرار طالبة من الجمهور الدعاء له.

لم يتم الكشف عن تفاصيل الوضع الصحي للمخرج السوري وطبيعة الأمراض التي يعاني منها، إلا ان رشا أكدت أكثر من مرة ان حالة والدها الصحية ليست مستقرة.

يعتبر هشام شربتجي من أبرز المخرجين العرب، وقدم خلال مسيرته الفنية الطويلة عدد من الأعمال خاصة في مجال الكوميديا، حيث يعتبر رمز وأيقونة في هذا المجال.