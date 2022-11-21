إميلي راتاجكوسكي توضّح حقيقة علاقتها بـ بيت ديفيدسون"أرافق الرجال والنساء"

أُثيرت شائعات في الفترة الأخيرة حول وجود علاقة رومانسية تجمع ما بين النجم الكوميدي الشهير "بيت ديفيدسون" وعارضة الأزياء الشهيرة "إميلي راتاجكوسكي".

إميلي راتاجكوسكي توضّح حقيقة العلاقة التي تجمعها مع بيت ديفيدسون

نشرت النجمة وعارضة الأزياء الشهيرة مقطع فيديو عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، اوضحت فيه حقيقية العلاقة التي تجمعها مع "بيت ديفيدسون"، وكانت قد انتشرت أخبارها بشكل واسع مؤخرًا.

وقالت عارضة الأزياء في مقطع الفيديو موضّحة علاقتها بكل صراحة: "أنا سأكون برفقة العديد من الرجال، بالاضافة الى النساء أيضاً، فالجميع جذّاب بالنسبة لي وبطريقة مثيرة للاهتمام جداً".

واعتبر البعض عدم نفي عارضة الأزياء للعلاقة هو تأكيد على وجودها، حيث جاء تصريحها مثيرًا للجدل، كشفت من خلاله على دخولها في أكثر من علاقة، كما أثارت الشكوك حول انها ثنائية الميول بسبب حديثها عن إمكانية مواعدة الرجال والنساء على حد سواء.

علاقات إميلي راتاجكوسكي وبيت ديفيدسون

شوهدت عارضة الأزياء "إميلي راتاجكوسكي" رفقة النجم الكوميدي "بيت ديفيدسون" وهما يتجوّلان في احدى الشوارع وظهرا وهما يمسكان بإيدي بعضهما، واعتبر البعض ان هذه طريقتهما في إعلان ارتباطهما رسميًت.

وكان بيت ديفيدسون في علاقة رومانسية مع نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" لفترة قصيرة استمرت فقط 9 شهور وانفصلا بعد ذلك بحجة كثرة اعمالهما.

أما إميلي فكانت على علاقة رومانسية مع حبيبها أورازيو ريسبو والذي انفصلت عنه بشكل مفاجىء.