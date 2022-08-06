عاجل.. انفصال كيم كارداشيان وبيت ديفيدسون بعد علاقة دامت 9 أشهر

كشفت مصادر إعلامية مقربة من عائلة كارداشيان بأن نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" انفصلت عن حبيبها الجديد النجم الهوليوودي الشهير "بيت ديفيدسون".

تفاصيل انفصال كيم كارداشيان وبيت ديفيدسون

أشارت وسائل إعلام هوليوودية يوم أمس الجمعة بأن نجمة تلفزيون الواقع والنجم الكوميدي الهوليوودي "بيت ديفيدسون"، أنهيا علاقتهما الرومانسية وذلك بعد مرور تسعة أشهر على المواعدة.

وكانت وسائل الإعلام والجلات الهوليوودية قد نشروا تقارير تفيد بأن الثنائي الرومانسي انفصلا في الأسبوع الماضي، إلا أن المصدر لم يكشف السبب الحقيقي وراء انفصالهما.

ولم يعلّق المتحدث باسم نجمة تلفزيون الواقع على شائعات الانفصال بالإضافة إلى وكيل أعمال بيت ديفيدسون الذي لم يردّ بأي شيء على هذه الأخبار.

علاقة كيم كارداشيان وبيت ديفيدسون

بدأت علاقة نجمة تلفزيون الواقع و"بيت ديفيدسون" خلال عام 2021 عندما حلّت كيم كارداشيان ضيفة في برنامج بيت الشهير Saturday Night live.

وقام بيت ديفيدسون بتقبيل نجمة تلفزيون الواقع الشهيرة برومانسية حيث بدأت شائعات مواعدتهما لبعضهما البعض، لتنتشر الكثير من الصور لهما سويًا في وقت لاحق

طلاق كيم كارداشيان وكانيه ويست

كانت نجمة تلفزيون الواقع قد أعلنت انفصالها عن زوجها ووالد أطفالها الأربعة كانيه ويست خلال الأشهر السابقة وذلك بعد مشاكل بينهما.

يُشار إلى أن كانيه ويست كان قد أثار العديد من المشاكل بعد أن أعلنت نجمة التلفزيون الواقع ارتباطها ببيت ديفيدسون حيث كان ينشر الكثير من التهديدات عبر وسائل التواصل الاجتماعي لهما.