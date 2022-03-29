"إنتي معلمة" تدخل حمو بيكا وعمرو كمال السجن.. والراقصة براءة!

حكم على الفنانين الشعبيين حمو بيكا وعمرو كمال بالحبس لمدة عام كامل ودفع غرامة مقدارها 10 آلاف جنيه، بالإصافة إلى دفع كفالة 10 آلاف جنيه من أجل إيقاف التنفيذ، وذلك حسب ما قضته المحكمة الاقتصادية في الإسكندرية.

وقضى رئيس المحكمة المستسار أحمد حسين الحداد بعقوبة الحبس على حمو بيكا وعمرو كمال بتهمة التعدي على القيم والمبادئ الأسرية والإخلال بالآداب الاجتماعي وسوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بنشرهما فيديو خادش للحياء لأغنيتهما "إنتي معلمة" برفقة الراقصة البرازيلية "لوردينا" واستغلالهما إياه للربح منه.

من جهة أخرى، أصدرت المحكمة حكم البراءة على لوردينا في واقعة التعدي على المبادئ والقيم الأسرية.

والجدير بالذكر أن الحكم على النجمين أصدر بعضوية المستشار محمد قنديل، والمستشار شريف منصور، والمستشار محمد مبروك، وأمانة سر مصطفى يسرى.

ردود أفعال رواد مواقع التواصل الاجتماعي على سجن حمو بيكا وعمرو كمال

وأبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي غضبهم واستهجانهم لهذا الحكم الجائر، حيث رأوه غير منطقي خاصة أن أغلب نجوم مصر يؤدون أغانيهم برفقة الراقصات بالإضافة إلى حصول الراقصات على تراخيص رسمية، فكتب أحدهم: "عادي الرقاصات عندهم تراخيص ويجيبونهم بالافراح ليش زعلانين ؟".

وعلَّق آخر: "عندهم افلام وسخة وتمس المجتمع المصري بالكامل .. ليش ما يحبسو المخرج و المنتج الافلام / دكان شحاته / هيا فوضى / خمسة باب / وغيرها كثير … هذول المطربين غير مرغوبين عند هاني شاكر لذلك شدد عليهم الحكم".

وأضافت أخرى: "من جدهم ؟؟؟؟ ولا يستهبلون. تركو الرقاصات وماعندهم الا هذا بيكا".

الفيديو الذي أدى إلى سجن عمرو كمال وحمو بيكا

يذكر أن مجريات القضية بدأت عندما تلقت نيابة الشؤون المالية والتجارية في الإسكندرية بلاغًا يتهم كل من عمرو كمال وحمو بيكا والراقصة لوردينابنشر مقطع فيديو خادش للحياء يستغلون من خلاله مواقع التواصل الاجتماعي دون وازع أخلاقي من أجل الحصول على ربح مادي.

ويظهر كمال في الفيديو يغني أغنيته "أنتي معلمة" بينما لوردينا تؤدي حركات رقص شرقية مُرتديةً فستانًا أحمر ضيق وسترة سوداء.