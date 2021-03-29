انهيار أنغام على المسرح أثناء الغناء.. والجمهور "الله يأخذ اللي يزعلك"!

أحيت النجمة المصرية أنغام حفلًا غنائيًا في بلدها الأم مصر وبالتحديد في ساحة مركز المنارة ضمن فعاليات الدورة الأولى لموسم حفلات الربيع 2021.

وتألقت أنغام بفستان أسود بسيط ومجوهرات باللون الفضي واعتمدت المكياج السموكي والقوي، وقدمت على المسرح سلسلة من أغانيها الجديدة والقديمة.

ما تم تداوله بشكل كبير من الحفل، كان اللقطة التي أظهرت أنغام وهي تؤدي أغنية "طول ما انت بعيد" لتنهار بعدها بالبكاء وسط تشجيع الجمهور وتصفيقهم لها.

ملاحظين انه كل ما تقرب من الجملة المعينة تجيها غصة و ما تكملها ؟🥺 الله يأخذ اللي يزعلك بس pic.twitter.com/BxeVjvccmf — Muثaّna (@heisimperfect) March 27, 2021

رواد السوشال ميديا ربطول الموضوع مباشرةً بطليقها الأخير الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم وكانت التعليقات كالتالي "اكثر لحظه تحزني بحياة المشاهير لما يتأثرون ويبكون عالمسرح"..وتابع آخر "ملاحظين انه كل ما تقرب من الجملة المعينة تجيها غصة و ما تكملها ؟ الله يأخذ اللي يزعلك بس".

ويأتي في كلمات الأغنية التي أبكت أنغام:

"طول ما أنت بعيد أنا بطمن إن أنت بخير

علشان أنا مش ببقى حبيبتك غير في الأحزان

بس المرادي أكيد هتحس بفرق كبير

واللي أنا شيلته وخبيته ف قلبي سنين هيبان"

يذكر أن طلاق أنغام من الموزع الموسيقي وقع بعد زواج دام لمدة عام تقريباً، وعن الأسباب التي أدت إلى وقوع الطلاق قيل أن عمر ابن الفنانة أنغام من زيجتها السابقة كان من بين الأسباب الرئيسية حيث أن النجمة المصرية اختارت أن تحافظ على علاقتها بابنها وقررت التخلي عن حياتها الزوجية، خاصة وأن العلاقة بينها وبين أحمد إبراهيم كانت متوترة في الآونة الأخيرة. وعلى الرغم من تدخل بعض الأطراف لحل الخلافات بين أنغام وأحمد ابراهيم، إلّا أن كل هذه المحاولات لم تجدِ نفعًا، وعليه انفصل الثنائي رسميًا وتم الطلاق.

فنياً، كانت أنغام قد أطلقت آخر أعمالها على طريقة الفيديو كليب بمناسبة عيد الأم وحمل العمل اسم "ودوني عند أمي" وما ميز العمل ظهور أولادها في الفيديو كليب إلى جانب والدتهم ضمن أجواء عائلية، وحقق العمل ما يقارب الـ نصف مليون مشاهدة عبر قناتها الشخصية في يوتيوب.

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