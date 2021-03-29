شقة الأبرياء يودع إحدى أبرز شخصياته.. وفيروس كورونا يخترق الكواليس!

يعد المسلسل التركي شقة الأبرياء العمل الأكثر نجاحاً حالياً ويتصدر الريت على باقي منافسيه بعد أن قدم للجمهور عمل متكامل من ناحية القصة، التمثيل والإخراج.

وواجه العمل الذي وُصف بالخارق الأسبوع الماضي مشكلة كبيرة بعد أن أصيب الممثل التركي الذي يؤدي شخصية "أسعد" بفيروس كورونا المستجد مما أجبر الطاقم على إيقاف التصوير وعلى الرغم من أن الحلقة القادمة ستعرض في موعدها إلا أنه على الأغلب سيكون ظهور شخصية أسعد بأدوار صغيرة لحين شفائه من الفيروس.

الخبر الثاني الذي شكل صدمة للبعض هو إنهاء شخصية "الأستاذ ناجي" والذي يؤدي دور حبيب "صفية"، إذ أن الممثل كان من المفترض أن يتواجد في أدوار بسيطة إلا أن الجمهور أحب الأداء الخاص به وتأثيره على شخصية صفية فتم توسيع أدواره بما يتناسب مع العمل.

ولاحظت الكاتبة بدورها أن تأثير الشخصية أصبح قوياً على صفية لذلك أخذت القرار بإنهاء دوره إبتداءً من الحلقة القادمة التي ستكون الأخيرة له وإلى الآن ما زال الوضع غير معلوم ما إذا كان سيعود في المستقبل أم لا.

قصة مسلسل شقة الأبرياء

تدور قصة العمل حول شخصيات حقيقية على رأسها رجل الأعمال الذي يعاني من العديد من الأمراض وخاصة من وسواس جمع القمامة، وشقيقته الكبرى التي تعاني من وسواس النظافة القهري الشديد وتتحكم باختيها الأصغر اقتداء بوالدتها المتوفاة التي كانت أصل المرض النفسي لها ولأخيها أما الأخت الوسطى فتعاني من سلل البول الليلي وتجمع الأختان الشراشف المتسخة في شقتهم العليا الفارغة لأنهما تقرفان من غسلها لكن تنويان تنظيفها بعد فترة فتتحول الشقة إلى مخزن يحتوي جبلا من الأكياس وتفوح منه الرائحة الكريهة، والأخت الصغرى تعاني من مرض إيذاء النفس عندما تواجه مشكلة ما أو تشعر بالحزن، ويتناول المسلسل العديد من الأحداث الشيقة التي تتصاعد بشكل تدريجي مع وقوع رجل الأعمال بحب فتاة مختلفة تماماً عنهم.

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