إنهيار بوسي يجبر رامز جلال على إنهاء المقلب!

الفنانة المصرية "بوسي" كانت ضيفة برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" من تقديم رامز جلال.

رد فعل بوسي كان عند ظهور رامزكان عادياً وإكتفت بـ "ينهارك أسود" ليبدأ بعدها رامز بمقالبه وأولها رش شعر بوسي باللون الأزرق.

هذا غير مقلب الكرسي المعتاد الذي يقلب الضيف رأساً على عقب ضمن حركات سريعة وعلى إرتفاع جيد.

المفاجئ كان رد فعل بوسي على مقلب الأفعى، إذ كان واضحاً جداً غضبها وخوفها، وبالفعل أنهى رامز المقلب بشكل غير متوقع..إلا أنه عوضه بمقلب بركة المياه وإسقاطها من الدرج المغطى بالصابون.

الحلقة لم تخلوا من غناء بوسي التي تتمتع بصوت شعبي جميل ميزها عن غيرها.

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