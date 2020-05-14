تسريب مشهد انتقام رضوان في الحلقة الأخيرة من مسلسل البرنس.. فيديو!

من المسؤول عن تسريب واحد من أقوى مشاهد الحلقة الأخيرة من مسلسل "البرنس"؟

تداول رواد السوشال ميديا فيديو مسرب من واحد من أقوى مشاهد المسلسل الرمضاني "البرنس" من بطولة "محمد رمضان، أحمد زاهر، إدوارد، روجينا، نور اللبنانية، نجلاء بدر" ونخبة من النجوم.

المشهد أظهر شخصية رضوان التي يؤديها محمد رمضان وهو يأخذ بثأره من الذين تسببوا في قتل زوجته وابنه ومن بينهم فتحي والذي يؤدي دوره أحمد زاهر بمشهد أكشن نهايته الموت.

الجمهور نوعاً ما أبدى انزعاجه من تسريب المشهد، لأن هذه الحركة تعتبر حرق للمسلسل كما أنها تعتبر حركة لمحاربة نجاح المسلسل الذي يتصدر التريند مع كل حلقة جديدة تعرض ضمن تفاعل كبير وملايين المشاهدات.

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