شبيه عمر الشريف يثير الجدل.. شاهد واحكم بنفسك!

تداول رواد السوشال ميديا صور لممثل مصري شاب يدعى "أحمد حسنين" والذي بدى نسخة عن الراحل "عمر الشريف".

الموهبة الشابة يشارك بالموسم الرمضاني الحالي بمسلسل "البرنس" من بطولة "محمد رمضان، روجينا، أحمد زاهر"، ومسلسل "بـ 100وش" من بطولة "نيللي كريم، آسر ياسين".

رواد السوشال ميديا أبدو صدمتهم من الشبه الكبير بين الممثلين شاركوا صور لهما ضمن تعليقات مختلفة كان من بينها "مين ده الي شبه عمر الشريف اوووي كده "، وأضاف آخر "عمر الشريف رجع شباب"، بينما هاجم البعض الذين يتحدثون عن الشبه وعلقوا بـ "هو انتوا ازاي بتقارنوا بين عمر الشريف و الاخ التاني دا !!عمر الشريف دا مش هيتكرر تاني ف المجرة كلها"، وأضاف آخر "عاوزه اقول كلمه ..للي بيقارن..السير #عمرالشريف ايه اللي جاب القلعه جمب البحر".



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