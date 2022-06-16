إياد نصار: الفن ليس رسالة.. وأصحاب ولا أعز سوء تقدير مني

تحدَّث الفنان الأردني، إياد نصار، عن الفن والأزمة التي أحاطت الفيلم المثير للجدل "أصحاب ولا أعز" في أحدث مقابلة تلفزيونية له.

أطلَّ إياد نصار ضيفًا في برنامج "مع مصر" للحديث عن مواضيع شتى، وحينما سئل عن رسالة الفن وما هي أسس اختياره الدور والهدف الذي لا يمكن أن يحيد عنه، أجاب أنه يريد أن يكون "حقيقي" وأن يصدق الدور الذي يقدمه كي يتمكن إيصاله للجمهور.

وحول رسالة الفن، أجاب: "نحن كممثلين مسؤولين عن بعض المسميات التي نقولها للجمهور، ففكرة رسالة الفن يحتاج إلى وقفة، فأنا لا أنفي الرسالة بالمعنى الشعبي عن الفن، وبالمعنى الأكاديمي، الفن لا يقدم رسالة لكنه يثير أسئلة ولا يستطيع أن يعلم الجمهور شيئًا، لأن الفن يفقد دوره عندما يتحول إلى مدرس".

وأوضح أن الفن يفقد دوره عندما يمنح رسالة، مُشيرًا إلى أن الشعوب تقوم على أحد المقومات الأخلاقية ألا وهي الفن والدين والفلسفة؛ ومنه يناقش الأخاص بسؤال إن كان هذا صحيحًا أم خاطئًا، لكنه لا يقدم إجابات، بل يمنح ثقافة المجتمع دور الإجابة على السؤال.

إياد نصار يتحدث لأول مرة عن فيلم "أصحاب ولا أعز" بعد الانتقادات التي لاحقته

ولأول مرة يخرج إياد نصار عن صمته إزاء الهجوم الذي تعرَّض له فيلم "أصحاب ولا أعز" بسبب المشاهد والألفاظ التي وصفت بـ"الخادشة للحياء"، مؤكدًا أن الفنان مسؤول عن العمل والأسئلة التي يطرحها، وجميع ردود الأفعال الإيجابية والسلبية، ولا يحق له رفضها والاستهانة بها.

وأكَّد أنه يحترم الانتقادات التي تعرض لها بسبب الفيلم، مُشيرًا إلى أنه لم يرى في الفيلم ما رآه المشاهدون واعترضوا عليه، فكل ما كان يركز عليه هو فكرة أن الهاتف المحمول يسيطر على على الناس؛ مؤكدًا أن ذلك سوء تقدير منه، وقال: "سوء تقدير مني أنني لم أستطع أن أشاهد الجوانب الأخرى المستفزة للناس، وأتفق معهم في هذا الأمر".

وتابع: "قلت لنفسي قبل عرض فيلم أًصحاب ولا أعز، أن بعد عرض الفيلم، كل مواطن يمشي وموبايله بدون باسورد وليس لديه ما يخفيه، ومن لديه شيئًا يخفيه فيجب أن يأخذ باله، ولم أشاهد الجوانب السلبية الأخرى التي أعترض عليها الناس بعد عرض الفيلم".

وفي السياق نفسه، أراد إيضاح فكرة أن الممثل ليس شيطانًا، وأنه ليس شخص شرير يريد تدمير المجتمع ويخدش الحياء.

أحداث فيلم "أصحاب ولا أعز"



الجدير بالذكر أن فيلم "أصحاب ولا أعز" هو أول فيلم عربي من إنتاج "نتفليكس"، وهو من بطولة منى زكي وإياد نصار وعادل كرم ونادين لبكي ودايموند عبود وجورج خباز، ومن إخراج وسام سميرة.

تدور أحداث "أصحاب ولا أعز" حول مجموعة من 7 أصدقاء يجتمعون على العشاء، ويقررون أن يلعبوا لعبة حيث يضع الجميع هواتفهم المحمولة على طاولة العشاء، بشرط أن تكون كافة الرسائل أو المكالمات الجديدة على مرأى ومسمع من الجميع.

وسرعان ما تتحول اللعبة التي كانت في البداية ممتعة وشيقة إلى وابل من الفضائح والأسرار التي لم يكن يعرف عنها أحد، بمن فيهم أقرب الأصدقاء.