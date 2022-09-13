خلاف بين إيبرو شاهين وإيدا أيجه .. والسبب لعبة كرة سلة

تحدث الخلافات بين النجوم في الوسط الفني بسبب الكثير من الأمور التي تتعلق إما بحياتهم الخاصة أو العملية، وهذا ما حدث بين النجمتين التركيتين "إيبرو شاهين" و "إيدا أيجه".

تفاصيل الخلاف بين إيبرو شاهين وإيدا أيجه

وبدأت تفاصيل القصة والخلاف بينهما عندما خسر منتخب تركيا لكرة السلة في بطولة أوروبا، حيث كان يلعب ضد المنتخب الفرنسي وانتهت النتيجة 87-86، بفارق نقطة واحدة.

ويشار أن إيبرو متزوجة من لاعب كرة السلة سيدي عثمان، أما إيدا أيجه فهي في علاقة رومانسية مع قائد المنتخب بورهان تونجر.

وفي تفاصيل المباراة فإن سيدي عثمان كان وراء هذه الخسارة حيث أنه أضاع رميتين في آخر ثواني من المباراة، فتعرّض لانتقادات كبيرة بعد الخسارة من قبل الجمهور.

ولم تستطع زوجته ايبرو شاهين الصمت امام هذه الانتقادات ونشرت عبر حسابها الخاص على موقع "تويتر" تعليق تدافع من خلاله عن زوجها وتهاجم رئيس المنتخب، فقالت :"لقد أعطي القيادة بسبب الغيابات، وهو يعرف بأن اللاعبين سيشعرون بالارهاق في النهاية".

وتابعت ايبرو: "بدلاً من أن يقوم قائد الفريق بشكره قام بفعل بسوء نية وأنانية وهو ناكر للمعروف".

ردّة فعل ايدا أيجه

يبدو واضحاً بان إيدا أيجه استفزت من ايبرو شاهين وقامت بإلغاء متابعتها وقامت الأخيرة بنفس الفعل أيضاً، وتعرّضت أيضاً ايبرو للانتقادات لدفاعها عن زوجها لأن الجمهور أكّدوا بأن سيدي عثمان بالفعل أضاع فرصة الفوز للمنتخب.

كما انتقل الجمهور للهجوم على ايبرو شاهين ووصفوها بأنها غير ناجحة في التمثيل.